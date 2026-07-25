Hamilton e Antonelli perdem posições no grid do GP da Hungria após punições

Lewis Hamilton (Ferrari) e Kimi Antonelli (Mercedes) perderam três posições no grid de largada do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 após serem punidos pelos comissários neste sábado. 25. Com a decisão, o britânico cai da segunda para a quinta posição, enquanto o italiano passa do quarto para o sétimo lugar.

A punição de Hamilton foi aplicada por atrapalhar o australiano Oscar Piastri (McLaren) durante a sessão classificatória. Na primeira curva, o heptacampeão mundial permaneceu na trajetória do rival, que iniciava uma volta rápida e precisou abortar a tentativa.

"Fui avisado literalmente quando ele já estava logo atrás de mim, e não fazia ideia de que ele vinha em alta velocidade. Obviamente, não foi intencional", afirmou Hamilton em entrevista coletiva.

Apesar da justificativa, os comissários mantiveram a punição. Com isso, Hamilton larga da quinta posição, atrás do próprio Piastri.

A mudança beneficia Charles Leclerc. O piloto da Ferrari passa a dividir a primeira fila com o pole position Lando Norris, da McLaren.

Antonelli também é punido

Kimi Antonelli também recebeu perda de três posições por não reduzir suficientemente a velocidade durante um trecho com bandeira amarela.

Segundo os comissários, o italiano não desacelerou o bastante após Max Verstappen, da Red Bull, rodar à sua frente na última curva do circuito de Hungaroring.

Com a punição, Antonelli deixa a segunda fila e passa a largar em sétimo lugar no Grande Prêmio da Hungria, disputado neste domingo (26).