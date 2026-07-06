Esporte

Fase de grupos copa 2026

Chaveamento das quartas de final da Copa do Mundo: veja as seleções já classificadas

Mata-mata começa a ganhar forma, e quatro equipes já garantiram presença entre as oito melhores do Mundial de 2026

Noruega: seleção eliminou o Brasil nas oitavas de final ( (Foto: Jewel Samad / AFP))

Noruega: seleção eliminou o Brasil nas oitavas de final ( (Foto: Jewel Samad / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de julho de 2026 às 14h18.

As quartas de final da Copa do Mundo de 2026 começam a ganhar forma. Com o encerramento de parte das oitavas de final, algumas seleções já confirmaram vaga entre as oito melhores do torneio e seguem vivas na disputa pelo título.

A primeira a garantir classificação foi Marrocos, que superou o Canadá e avançou de fase. Na sequência, a França eliminou o Paraguai e também assegurou presença nas quartas de final.

A Noruega protagonizou uma das maiores surpresas do Mundial ao derrotar o Brasil por 2 a 1. Com grande atuação de Erling Haaland, os noruegueses eliminaram a Seleção Brasileira e conquistaram uma vaga inédita entre os oito melhores da competição.

Já a Inglaterra confirmou seu favoritismo diante do México e fechou a lista parcial de classificados.

Seleções classificadas para as quartas de final

  • Marrocos
  • França
  • Noruega
  • Inglaterra
  • Portugal ou Espanha
  • Estados Unidos ou Bélgica
  • Argentina ou Egito
  • Colômbia ou Suíça

Como ficou o chaveamento?

A Noruega enfrentará a Inglaterra, que venceu o México por 3 a 2 e avançou para as quartas. Já a França enfrentará o Marrocos na próxima fase do torneio.

Os demais duelos serão definidos conforme as oitavas de final forem sendo concluídas. Ao fim da fase, oito seleções seguirão na disputa pelo título da Copa do Mundo de 2026.

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