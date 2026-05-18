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Os países invictos em finais de Copa do Mundo

Entre todas as seleções finalistas da história da Copa do Mundo, só três mantêm aproveitamento perfeito em decisões

Copa do Mundo: Uruguai levantou a taça duas vezes, enquanto Inglaterra e Espanha venceram a única final que disputaram (Getty Images)

Copa do Mundo: Uruguai levantou a taça duas vezes, enquanto Inglaterra e Espanha venceram a única final que disputaram (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de maio de 2026 às 10h52.

Disputar uma final de Copa do Mundo já é um feito raro. Vencer todas as decisões que alcançou é algo ainda mais exclusivo. Ao longo da história do torneio, apenas três seleções conseguiram manter 100% de aproveitamento em finais: Uruguai, Inglaterra e Espanha.

Uruguai: duas finais e duas vitórias

O caso mais emblemático é o do Uruguai. A seleção celeste disputou duas finais de Copa do Mundo e venceu ambas. O primeiro título veio em 1930, na edição inaugural do torneio, disputada em Montevidéu. Na decisão, os uruguaios derrotaram a Argentina por 4 a 2 diante de um Estádio Centenário lotado.

A segunda conquista uruguaia aconteceu em 1950, na histórica campanha eternizada pelo “Maracanazo”. Apesar de aquela edição não ter tido uma final oficial em formato eliminatório, o duelo decisivo contra o Brasil no Maracanã acabou funcionando como uma finalíssima. O Uruguai venceu por 2 a 1 e conquistou seu segundo título mundial.

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Única final da Inglaterra

A Inglaterra também aparece nessa lista restrita. Os ingleses chegaram à sua única final em 1966, quando sediaram a Copa do Mundo. Na decisão em Wembley, venceram a Alemanha Ocidental por 4 a 2 na prorrogação e conquistaram o único título mundial de sua história.

Primeira vez da Espanha em uma final

Já a Espanha entrou para o grupo em 2010. Depois de anos acumulando frustrações em Copas, a seleção espanhola viveu sua geração mais vitoriosa entre 2008 e 2012. O auge veio na África do Sul, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta, e levantou sua primeira taça mundial.

A marca chama atenção porque potências históricas do futebol não conseguiram manter o aproveitamento perfeito. Brasil, Alemanha, Argentina e Itália acumulam títulos mundiais, mas também derrotas em decisões.

Até hoje, Uruguai, Inglaterra e Espanha seguem como as únicas seleções que chegaram a uma final de Copa do Mundo e nunca saíram derrotadas do jogo decisivo.

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 começa no dia 11 de junho e será disputada até 19 de julho, em uma edição histórica realizada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá. O torneio também marcará a estreia do novo formato com 48 seleções participantes, ampliando o número de jogos e tornando esta a maior Copa do Mundo já organizada pela FIFA.

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