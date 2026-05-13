Dois continentes e cangurus: quem são os adversários dos EUA na Copa

A caminhada dos Estados Unidos em busca do título inédito da Copa do Mundo começa no grupo D, ao lado de Turquia, Austrália e Paraguai. A estreia da seleção norte-americana acontece no dia 12 de junho, contra os sul-americanos.

Vale lembrar que os Estados Unidos são um dos países que vão receber a competição, assin como México e Canadá.

A EXAME preparou um guia repleto de curiosidades sobre os primeiros adversários da seleção estadunidense na Copa, que começa dia 11 de junho.

Paraguai: o país de dois idiomas

Os Estados Unidos já enfrentaram o Paraguai nove vezes no futebol masculino principal. Os Estados Unidos levam a vantagem com cinco vitórias, contra dois triunfos dos paraguaios e dois empates.

Um dos encontros mais lembrados aconteceu na Copa América de 2016, disputada em solo norte-americano, quando os paraguaios venceram por 1 a 0 na fase de grupos.

Fora do futebol, o Paraguai possui uma identidade cultural singular na América do Sul. O país tem duas línguas oficiais, espanhol e guarani, sendo um dos raros lugares do continente onde uma língua indígena continua amplamente falada pela população.

A capital, Assunção, é uma das cidades mais antigas da América do Sul e conserva forte influência colonial. Outro detalhe curioso é que o Paraguai abriga parte da usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo, dividida com o Brasil.

Austrália: país dos cangurus e dos coalas

Os Estados Unidos enfrentaram a Austrália quatro vezes no futebol masculino principal. Os confrontos ocorreram principalmente em amistosos internacionais, com vantagem americana no retrospecto geral, com duas vitórias, contra uma dos australianos e um empate.

A Austrália é um país conhecido tanto por suas cidades modernas quanto pela biodiversidade única. A capital, Camberra, foi planejada especialmente para ser sede do governo, enquanto cidades como Sydney e Melbourne concentram boa parte da vida cultural e econômica australiana.

O país abriga espécies encontradas praticamente apenas ali, como cangurus e coalas, além da Grande Barreira de Corais, considerada o maior sistema de recifes do planeta. Outro aspecto marcante é o chamado “Outback”, região árida do interior australiano que ocupa grande parte do território e ajudou a moldar a identidade nacional.

Turquia: o país de dois continentes e dos balões

Os Estados Unidos já enfrentaram a Turquia cinco vezes no futebol masculino principal. A maior parte dos encontros aconteceu em amistosos internacionais, com confrontos geralmente equilibrados entre as seleções. Ao todo são três vitórias para os americanos e duas para os turcos.

A Turquia ocupa uma posição geográfica única, conectando Europa e Ásia ao mesmo tempo. Sua maior cidade, Istambul, literalmente atravessa dois continentes e foi capital de grandes impérios ao longo da história, como o Romano, Bizantino e Otomano.

A capital atual é Ancara, centro político do país. Outro símbolo turco famoso é a região da Capadócia, conhecida pelas formações rochosas e pelos balões coloridos que dominam o céu ao amanhecer. Além disso, o país tem uma culinária extremamente influente, com pratos e doces que se espalharam pelo mundo, como kebab, baklava e café turco.