Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo na história do campeonato

Entre goleiros quase quarentões e atacantes que desafiaram o tempo, Essam El Hadary levou o recorde da Copa do Mundo a um patamar difícil de alcançar: o egípcio entrou em campo no Mundial de 2018 aos 45 anos e 161 dias. A lista considera apenas atletas que efetivamente jogaram em Copas, não apenas convocados. Os dados foram confirmados por Opta Analyst, Fifa e Statista. O segundo colocado é Faryd Mondragón, da Colômbia, que jogou a Copa de 2014 aos 43 anos e três dias. Em terceiro lugar aparece Roger Milla, de Camarões, que entrou em campo em 1994 aos 42 anos e 39 dias. Copa do Mundo 2026: veja o calendário completo do torneio e quando o Brasil joga

Quem são os jogadores mais velhos a jogar uma Copa

1. Essam El Hadary, Egito — Copa de 2018 — 45 anos e 161 dias

2. Faryd Mondragón, Colômbia — Copa de 2014 — 43 anos e três dias

3. Roger Milla, Camarões — Copa de 1994 — 42 anos e 39 dias

4. Pat Jennings, Irlanda do Norte — Copa de 1986 — 41 anos

5. Peter Shilton, Inglaterra — Copa de 1990 — 40 anos e 292 dias

6. Dino Zoff, Itália — Copa de 1982 — 40 anos e 133 dias

7. Ali Boumnijel, Tunísia — Copa de 2006 — 40 anos e 71 dias

8. Jim Leighton, Escócia — Copa de 1998 — 39 anos e 334 dias

9. David James, Inglaterra — Copa de 2010 — 39 anos e 330 dias

10. Atiba Hutchinson, Canadá — Copa de 2022 — 39 anos e 288 dias

Goleiros dominam a lista

Entre os dez jogadores mais velhos a entrar em campo em Copas, oito eram goleiros.

As exceções são Roger Milla, atacante de Camarões, e Ángel Labruna, atacante da Argentina.

El Hadary também é o jogador mais velho a estrear em uma Copa do Mundo. No mesmo torneio, ele se tornou o mais velho a defender um pênalti, ao salvar uma cobrança contra a Arábia Saudita.

Segundo os dados fornecidos, El Hadary também foi o primeiro africano a defender um pênalti em Copas.

Recordes de Milla e Zoff

Roger Milla ocupa a terceira posição no ranking de idade, mas lidera outro recorde: é o jogador mais velho a marcar um gol em Copas.

O atacante marcou contra a Rússia, em 1994, quando tinha 42 anos e 39 dias.

Dino Zoff, da Itália, é o jogador mais velho a disputar uma final de Copa do Mundo. O goleiro tinha 40 anos e 133 dias quando a seleção italiana venceu a Alemanha em 1982.

Quem pode entrar na lista em 2026

Na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa podem entrar no top 5 histórico caso atuem no torneio.

Ronaldo terá 41 anos durante a competição. Ochoa, goleiro do México, país coanfitrião da Copa, também terá 41 anos.

Veja o calendário completo da Copa do Mundo 2026