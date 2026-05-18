Esporte

Copa do Mundo: os jogadores mais velhos a entrar em campo na história do campeonato

Ranking reúne jogadores que entraram em campo no Mundial; jogador que lidera a lista tinha 45 anos e 161 dias

Peter Shilton: jogador é um dos mais velhos a já participar de Copa do Mundo (David Cannon / Colaborador/Getty Images)

Peter Shilton: jogador é um dos mais velhos a já participar de Copa do Mundo (David Cannon / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 18 de maio de 2026 às 09h19.

Última atualização em 18 de maio de 2026 às 09h33.

Entre goleiros quase quarentões e atacantes que desafiaram o tempo, Essam El Hadary levou o recorde da Copa do Mundo a um patamar difícil de alcançar: o egípcio entrou em campo no Mundial de 2018 aos 45 anos e 161 dias.

A lista considera apenas atletas que efetivamente jogaram em Copas, não apenas convocados.

Os dados foram confirmados por Opta Analyst, Fifa e Statista.

O segundo colocado é Faryd Mondragón, da Colômbia, que jogou a Copa de 2014 aos 43 anos e três dias.

Em terceiro lugar aparece Roger Milla, de Camarões, que entrou em campo em 1994 aos 42 anos e 39 dias.

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Quem são os jogadores mais velhos a jogar uma Copa

1. Essam El Hadary, Egito — Copa de 2018 — 45 anos e 161 dias

2. Faryd Mondragón, Colômbia — Copa de 2014 — 43 anos e três dias

3. Roger Milla, Camarões — Copa de 1994 — 42 anos e 39 dias

4. Pat Jennings, Irlanda do Norte — Copa de 1986 — 41 anos

5. Peter Shilton, Inglaterra — Copa de 1990 — 40 anos e 292 dias

6. Dino Zoff, Itália — Copa de 1982 — 40 anos e 133 dias

7. Ali Boumnijel, Tunísia — Copa de 2006 — 40 anos e 71 dias

8. Jim Leighton, Escócia — Copa de 1998 — 39 anos e 334 dias

9. David James, Inglaterra — Copa de 2010 — 39 anos e 330 dias

10. Atiba Hutchinson, Canadá — Copa de 2022 — 39 anos e 288 dias

Goleiros dominam a lista

Entre os dez jogadores mais velhos a entrar em campo em Copas, oito eram goleiros.

As exceções são Roger Milla, atacante de Camarões, e Ángel Labruna, atacante da Argentina.

El Hadary também é o jogador mais velho a estrear em uma Copa do Mundo. No mesmo torneio, ele se tornou o mais velho a defender um pênalti, ao salvar uma cobrança contra a Arábia Saudita.

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Segundo os dados fornecidos, El Hadary também foi o primeiro africano a defender um pênalti em Copas.

Recordes de Milla e Zoff

Roger Milla ocupa a terceira posição no ranking de idade, mas lidera outro recorde: é o jogador mais velho a marcar um gol em Copas.

O atacante marcou contra a Rússia, em 1994, quando tinha 42 anos e 39 dias.

Dino Zoff, da Itália, é o jogador mais velho a disputar uma final de Copa do Mundo. O goleiro tinha 40 anos e 133 dias quando a seleção italiana venceu a Alemanha em 1982.

Quem pode entrar na lista em 2026

Na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo e Guillermo Ochoa podem entrar no top 5 histórico caso atuem no torneio.

Ronaldo terá 41 anos durante a competição. Ochoa, goleiro do México, país coanfitrião da Copa, também terá 41 anos.

Veja o calendário completo da Copa do Mundo 2026

Grupo C
🇧🇷 Jogos do Brasil
13 jun · Sáb · 19h🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
19 jun · Sex · 22h🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
24 jun · Qua · 19h🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
Calendário por fase
Fase de grupos11 a 27 de junho48 jogos
32-avos de final28 jun a 3 de julho16 jogos
Oitavas de final4 a 7 de julho8 jogos
Quartas de final9 a 11 de julho4 jogos
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas2 jogos
3º lugar18 de julho · 18h · MiamiHard Rock Stadium
🏆 Final19 de julho · 16h · Nova JerseyMetLife Stadium
Os 12 grupos
Grupo A🇲🇽 México · 🇿🇦 África do Sul · 🇰🇷 Coreia do Sul · 🇨🇿 Rep. Tcheca
Grupo B🇨🇦 Canadá · 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina · 🇶🇦 Catar · 🇨🇭 Suíça
Grupo C🇧🇷 Brasil · 🇲🇦 Marrocos · 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia · 🇭🇹 Haiti
Grupo D🇺🇸 Estados Unidos · 🇵🇾 Paraguai · 🇦🇺 Austrália · 🇹🇷 Turquia
Grupo E🇩🇪 Alemanha · 🇨🇮 Costa do Marfim · 🇪🇨 Equador · 🇨🇼 Curaçao
Grupo F🇳🇱 Países Baixos · 🇯🇵 Japão · 🇸🇪 Suécia · 🇹🇳 Tunísia
Grupo G🇧🇪 Bélgica · 🇪🇬 Egito · 🇮🇷 Irã · 🇳🇿 Nova Zelândia
Grupo H🇪🇸 Espanha · 🇸🇦 Arábia Saudita · 🇺🇾 Uruguai · 🇨🇻 Cabo Verde
Grupo I🇫🇷 França · 🇸🇳 Senegal · 🇮🇶 Iraque · 🇳🇴 Noruega
Grupo J🇦🇷 Argentina · 🇩🇿 Argélia · 🇦🇹 Áustria · 🇯🇴 Jordânia
Grupo K🇵🇹 Portugal · 🇨🇩 RD Congo · 🇺🇿 Uzbequistão · 🇨🇴 Colômbia
Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra · 🇭🇷 Croácia · 🇬🇭 Gana · 🇵🇦 Panamá
Calendário completo — Fase de grupos
Horários de Brasília · Jogos do Brasil em destaque
Qui, 11 de junho — Abertura
16h · Grupo A🇲🇽 México x 🇿🇦 África do SulCidade do México
23h · Grupo A🇰🇷 Coreia do Sul x 🇨🇿 TchéquiaGuadalajara
Sex, 12 de junho
16h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaToronto
22h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇵🇾 ParaguaiLos Angeles
🇧🇷 Sáb, 13 de junho — Brasil estreia
1h · Grupo D🇦🇺 Austrália x 🇹🇷 TurquiaVancouver
16h · Grupo B🇶🇦 Catar x 🇨🇭 SuíçaSão Francisco
19h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇲🇦 MarrocosNova York / NJ
22h · Grupo C🇭🇹 Haiti x 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 EscóciaBoston
Dom, 14 de junho
14h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇼 CuraçaoHouston
17h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇯🇵 JapãoDallas
20h · Grupo E🇨🇮 Costa do Marfim x 🇪🇨 EquadorFiladélfia
23h · Grupo F🇸🇪 Suécia x 🇹🇳 TunísiaMonterrey
Seg, 15 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇨🇻 Cabo VerdeAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇪🇬 EgitoSeattle
19h · Grupo H🇸🇦 Arábia Saudita x 🇺🇾 UruguaiMiami
22h · Grupo G🇮🇷 Irã x 🇳🇿 Nova ZelândiaLos Angeles
Ter, 16 de junho
1h · Grupo J🇦🇹 Áustria x 🇯🇴 JordâniaSão Francisco
16h · Grupo I🇫🇷 França x 🇸🇳 SenegalNova York
19h · Grupo I🇮🇶 Iraque x 🇳🇴 NoruegaBoston
22h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇩🇿 ArgéliaKansas City
Qua, 17 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇨🇩 RD CongoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇭🇷 CroáciaDallas
20h · Grupo L🇬🇭 Gana x 🇵🇦 PanamáToronto
23h · Grupo K🇺🇿 Uzbequistão x 🇨🇴 ColômbiaCidade do México
Qui, 18 de junho
13h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇿🇦 África do SulAtlanta
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇧🇦 Bósnia-HerzegovinaLos Angeles
19h · Grupo B🇨🇦 Canadá x 🇶🇦 CatarVancouver
22h · Grupo A🇲🇽 México x 🇰🇷 Coreia do SulGuadalajara
🇧🇷 Sex, 19 de junho — Brasil joga
1h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇵🇾 ParaguaiSão Francisco
16h · Grupo D🇺🇸 Estados Unidos x 🇦🇺 AustráliaSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇲🇦 MarrocosBoston
22h · Grupo C🇧🇷 Brasil x 🇭🇹 HaitiFiladélfia
Sáb, 20 de junho
1h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇯🇵 JapãoMonterrey
14h · Grupo F🇳🇱 Países Baixos x 🇸🇪 SuéciaHouston
17h · Grupo E🇩🇪 Alemanha x 🇨🇮 Costa do MarfimToronto
21h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇨🇼 CuraçaoKansas City
Dom, 21 de junho
13h · Grupo H🇪🇸 Espanha x 🇸🇦 Arábia SauditaAtlanta
16h · Grupo G🇧🇪 Bélgica x 🇮🇷 IrãLos Angeles
19h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇨🇻 Cabo VerdeMiami
22h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇪🇬 EgitoVancouver
Seg, 22 de junho
0h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇩🇿 ArgéliaSão Francisco
14h · Grupo J🇦🇷 Argentina x 🇦🇹 ÁustriaDallas
18h · Grupo I🇫🇷 França x 🇮🇶 IraqueFiladélfia
21h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇸🇳 SenegalNova York
Ter, 23 de junho
14h · Grupo K🇵🇹 Portugal x 🇺🇿 UzbequistãoHouston
17h · Grupo L🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra x 🇬🇭 GanaBoston
20h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🇭🇷 CroáciaToronto
23h · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇨🇩 RD CongoGuadalajara
🇧🇷 Qua, 24 de junho — Brasil joga (3ª rodada)
16h · Grupo B🇨🇭 Suíça x 🇨🇦 CanadáVancouver
16h · Grupo B🇧🇦 Bósnia-Herzegovina x 🇶🇦 CatarSeattle
19h · Grupo C🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escócia x 🇧🇷 BrasilMiami
19h · Grupo C🇲🇦 Marrocos x 🇭🇹 HaitiAtlanta
22h · Grupo A🇨🇿 Tchéquia x 🇲🇽 MéxicoCidade do México
22h · Grupo A🇿🇦 África do Sul x 🇰🇷 Coreia do SulMonterrey
Qui, 25 de junho
17h · Grupo E🇨🇼 Curaçao x 🇨🇮 Costa do MarfimFiladélfia
17h · Grupo E🇪🇨 Equador x 🇩🇪 AlemanhaNova York
20h · Grupo F🇯🇵 Japão x 🇸🇪 SuéciaDallas
20h · Grupo F🇹🇳 Tunísia x 🇳🇱 Países BaixosKansas City
23h · Grupo D🇹🇷 Turquia x 🇺🇸 Estados UnidosLos Angeles
23h · Grupo D🇵🇾 Paraguai x 🇦🇺 AustráliaSão Francisco
Sex, 26 de junho
16h · Grupo I🇳🇴 Noruega x 🇫🇷 FrançaBoston
16h · Grupo I🇸🇳 Senegal x 🇮🇶 IraqueToronto
21h · Grupo H🇨🇻 Cabo Verde x 🇸🇦 Arábia SauditaHouston
21h · Grupo H🇺🇾 Uruguai x 🇪🇸 EspanhaGuadalajara
Sáb, 27 de junho — Última rodada
0h · Grupo G🇪🇬 Egito x 🇮🇷 IrãSeattle
0h · Grupo G🇳🇿 Nova Zelândia x 🇧🇪 BélgicaVancouver
18h · Grupo L🇵🇦 Panamá x 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 InglaterraNova York
18h · Grupo L🇭🇷 Croácia x 🇬🇭 GanaFiladélfia
20h30 · Grupo K🇨🇴 Colômbia x 🇵🇹 PortugalMiami
20h30 · Grupo K🇨🇩 RD Congo x 🇺🇿 UzbequistãoAtlanta
23h · Grupo J🇩🇿 Argélia x 🇦🇹 ÁustriaKansas City
23h · Grupo J🇯🇴 Jordânia x 🇦🇷 ArgentinaDallas
Fase eliminatória
32-avos de final28 jun a 3 jul · 16 jogos · Os 32 classificados disputam jogos únicos eliminatórios. O campeão precisará de 8 partidas no total — uma a mais que nas edições anteriores.
Oitavas de final4 a 7 de julho · Sáb: Houston (14h), Filadélfia (18h) · Dom: Nova Jersey (17h), Cidade do México (21h) · Seg: Dallas (15h), Seattle (20h) · Ter: Atlanta (13h), Vancouver (17h)
Quartas de final9 a 11 de julho · Qui: Boston (17h) · Sex: Los Angeles (16h) · Sáb: Miami (18h), Kansas City (21h)
Semifinais14 e 15 de julho · Dallas · 16h (horário de Brasília)
3º lugar18 de julho · 18h · Hard Rock Stadium · Miami
🏆 Final19 de julho · 16h · MetLife Stadium · East Rutherford, Nova Jersey
Fontes: Fifa · Horários no fuso de Brasília · Maio de 2026
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