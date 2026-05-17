Esporte

De craques a comandantes: quem venceu a Copa como jogador e treinador?

Em quase um século de Copa do Mundo, somente três nomes alcançaram o feito mais raro do futebol

Copa do Mundo: Apenas três profissionais conseguiram conquistar o troféu como jogadores e também como treinadores (Agência Brasil/Divulgação)

Copa do Mundo: Apenas três profissionais conseguiram conquistar o troféu como jogadores e também como treinadores (Agência Brasil/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08h02.

Ganhar uma Copa do Mundo já coloca qualquer nome na elite do futebol. Fazer isso como jogador e depois repetir o feito como treinador é algo ainda mais raro. Em quase 100 anos de Mundial, apenas três profissionais alcançaram esse feito: Mário Zagallo, Franz Beckenbauer e Didier Deschamps.

Zagallo, pelo Brasil

O primeiro a atingir a marca foi Mário Zagallo. O brasileiro conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 vestindo a camisa da Seleção Brasileira e voltou a levantar a taça em 1970, já como treinador da equipe considerada por muitos como a melhor da história. Zagallo ainda participou do tetracampeonato de 1994 como coordenador técnico, ampliando ainda mais seu legado no futebol mundial.

O “Velho Lobo” segue como o profissional com mais participações em títulos mundiais na história das Copas.

Zagallo beija o troféu da Copa das Confederações (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) (Matthew Ashton/EMPICS/Getty Images)

Beckenbauer, pela Alemanha

Anos depois, Franz Beckenbauer repetiu o feito pela Alemanha. Como jogador, o “Kaiser” liderou os alemães na conquista da Copa de 1974. Já em 1990, comandou a seleção como treinador e conquistou novamente o torneio, desta vez à beira do gramado.

Beckenbauer ficou marcado por revolucionar a posição de líbero dentro de campo e, como técnico, ajudou a consolidar uma das gerações mais fortes da história do futebol alemão.

Beckenbauer durante a final da Copa do Mundo de 1990 em que a Alemanha bateu a Argentina no Estádio Olímpico de Roma (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Deschamps, pela França

O terceiro integrante da lista é Didier Deschamps. Capitão da França campeã em 1998, o ex-volante voltou ao topo do mundo vinte anos depois, agora como treinador da seleção francesa no título conquistado em 2018, na Rússia.

Deschamps igualou a marca de Zagallo e Beckenbauer ao conduzir uma geração estrelada liderada por Kylian Mbappé. O francês ainda alcançou outra final em 2022, quando a França acabou derrotada pela Argentina nos pênaltis. Agora, em 2026, o ex-jogador e treinador tem mais uma chance de repetir o feito, já que a França chega como uma das favoritas do torneio. 

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, concede entrevista coletiva após anunciar a lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, em Boulogne-Billancourt, nos arredores de Paris. (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images) ((Foto: Simon Wohlfahrt / AFP via Getty Images))

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