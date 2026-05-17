De craques a comandantes: quem venceu a Copa como jogador e treinador?

Ganhar uma Copa do Mundo já coloca qualquer nome na elite do futebol. Fazer isso como jogador e depois repetir o feito como treinador é algo ainda mais raro. Em quase 100 anos de Mundial, apenas três profissionais alcançaram esse feito: Mário Zagallo, Franz Beckenbauer e Didier Deschamps.

Zagallo, pelo Brasil

O primeiro a atingir a marca foi Mário Zagallo. O brasileiro conquistou os Mundiais de 1958 e 1962 vestindo a camisa da Seleção Brasileira e voltou a levantar a taça em 1970, já como treinador da equipe considerada por muitos como a melhor da história. Zagallo ainda participou do tetracampeonato de 1994 como coordenador técnico, ampliando ainda mais seu legado no futebol mundial.

O “Velho Lobo” segue como o profissional com mais participações em títulos mundiais na história das Copas.

Zagallo beija o troféu da Copa das Confederações (Photo by Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images) (Matthew Ashton/EMPICS/Getty Images)

Beckenbauer, pela Alemanha

Anos depois, Franz Beckenbauer repetiu o feito pela Alemanha. Como jogador, o “Kaiser” liderou os alemães na conquista da Copa de 1974. Já em 1990, comandou a seleção como treinador e conquistou novamente o torneio, desta vez à beira do gramado.

Beckenbauer ficou marcado por revolucionar a posição de líbero dentro de campo e, como técnico, ajudou a consolidar uma das gerações mais fortes da história do futebol alemão.

Beckenbauer durante a final da Copa do Mundo de 1990 em que a Alemanha bateu a Argentina no Estádio Olímpico de Roma (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

Deschamps, pela França

O terceiro integrante da lista é Didier Deschamps. Capitão da França campeã em 1998, o ex-volante voltou ao topo do mundo vinte anos depois, agora como treinador da seleção francesa no título conquistado em 2018, na Rússia.

Deschamps igualou a marca de Zagallo e Beckenbauer ao conduzir uma geração estrelada liderada por Kylian Mbappé. O francês ainda alcançou outra final em 2022, quando a França acabou derrotada pela Argentina nos pênaltis. Agora, em 2026, o ex-jogador e treinador tem mais uma chance de repetir o feito, já que a França chega como uma das favoritas do torneio.