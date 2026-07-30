Adidas pede desculpa por 'invasão' de chuteiras rosas na Copa do Mundo

A invasão de chuteiras rosas foi uma das imagens mais marcantes da Copa do Mundo de 2026. Mais do que um detalhe estético, a predominância da cor entre jogadores de diferentes seleções gerou questionamentos sobre uma possível ação coordenada das grandes fabricantes de material esportivo. A Adidas, no entanto, nega qualquer combinação e atribui o fenômeno a uma coincidência.

Durante a apresentação dos resultados trimestrais da companhia, o CEO da Adidas, Bjørn Gulden, classificou a situação como um “acidente” e admitiu que a repetição excessiva da mesma cor acabou dificultando a diferenciação entre as marcas.

"O rosa é uma cor bonita. Mas foi estranho ver todo mundo usando a mesma cor. Acho que foi um acidente e, sinceramente, não acredito que isso tenha agradado ninguém" afirmou o executivo.

Gulden chegou a se desculpar, em nome da Adidas, pela falta de variedade visual observada durante o Mundial.

As cores das peças nos últimos anos

Por muitos anos, as chuteiras pretas foram praticamente uma unanimidade no futebol profissional. Com a evolução das estratégias de marketing e o lançamento frequente de novas linhas, modelos brancos e coloridos passaram a conquistar espaço entre os atletas.

Mesmo assim, nunca uma única tonalidade havia dominado de forma tão ampla uma Copa do Mundo quanto o rosa em 2026. Jogadores patrocinados por marcas concorrentes apareceram com modelos visualmente muito semelhantes, reforçando a sensação de uniformidade.

Segundo Gulden, as fabricantes trabalham no desenvolvimento de suas coleções sem conhecimento prévio dos lançamentos da concorrência.

"Não sabemos o que Nike, Puma ou New Balance estão preparando. Quem tem uma visão mais ampla do mercado são os distribuidores. Talvez eles devessem ter percebido que todos estavam apostando na mesma cor, mas ninguém nos alertou", explicou

Apesar das críticas à padronização, a escolha do rosa tem motivações comerciais. Em entrevista ao The Athletic, o diretor de produtos de futebol da Nike, Odinga Nimako, afirmou que muitos jogadores associam a cor à confiança e à expressão da personalidade dentro de campo.

"Quando você escolhe uma cor tão chamativa quanto o rosa, precisa ser realmente muito bom para sustentá-la", disse.

A Adidas acredita que o cenário dificilmente voltará a se repetir. Gulden garantiu que as coleções seguirão sendo renovadas trimestralmente e afirmou que a próxima temporada contará com opções muito mais variadas.

"Vamos continuar mudando as cores a cada coleção. Quando a temporada começar, veremos muitas chuteiras que não serão rosas", concluiu.

Com informações de O Globo e AFP