O que fazer em Houston durante a Copa do Mundo de 2026?

Houston: cidade-sede da Copa do Mundo mistura ciência, esporte e cultura texana (Getty Images)
Redatora
Publicado em 18 de maio de 2026 às 06h04.
Houston será uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 e deve receber milhares de turistas durante o torneio disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Além dos jogos, a cidade texana reúne atrações ligadas à exploração espacial, museus, parques urbanos, gastronomia típica e bairros culturais espalhados por diferentes regiões.
As partidas da competição serão disputadas no NRG Stadium, palco de grandes eventos esportivos nos Estados Unidos e casa do Houston Texans, da NFL.
Um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade é o Space Center Houston, centro oficial de visitantes ligado à Nasa.
Segundo o portal oficial de turismo de Houston, o complexo reúne mais de 400 atrações e itens relacionados à exploração espacial, incluindo foguetes históricos, rochas lunares, galerias sobre missões espaciais e áreas interativas voltadas à ciência e tecnologia.
Houston também ficou mundialmente conhecida pela ligação histórica com o centro de controle de missões da Nasa, sobretudo durante os programas Apollo e as missões lunares.
Outra região bastante procurada por turistas é o Museum District, área cultural que reúne museus, galerias e espaços ligados às artes, história natural e exposições interativas.
Entre os destaques estão o Museum of Fine Arts, Houston, dedicado às artes visuais, e o Houston Museum of Natural Science, conhecido pelas exposições sobre dinossauros, espaço, minerais e ciência.
A região também possui parques urbanos e áreas verdes bastante utilizadas para caminhadas e lazer ao ar livre. Entre os espaços mais conhecidos da cidade está o Buffalo Bayou Park, parque com trilhas, ciclovias e vista para a região central de Houston.
Houston também é conhecida pela diversidade gastronômica. A cidade reúne restaurantes de diferentes partes do mundo, além de pratos tradicionais da culinária texana, como o Texas barbecue — baseado em carnes defumadas — e a comida tex-mex, que mistura influências mexicanas e americanas.
Entre os destaques da culinária local está o brisket, corte bovino preparado lentamente em defumadores e considerado um dos pratos mais tradicionais do Texas.
Com a chegada da Copa do Mundo, Houston também deve ampliar eventos culturais, áreas para torcedores e atividades ligadas ao torneio.
A expectativa é que turistas aproveitem os dias sem partidas para conhecer espaços ligados à ciência, música, esportes e à cultura texana espalhados por diferentes regiões da cidade.