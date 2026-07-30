Esporte

Fase de grupos copa 2026

No primeiro ano de SAF, times tradicionais retornam à elite dos estaduais

Paraná Clube e Juventus conquistaram o acesso à primeira divisão de seus campeonatos estaduais poucos meses após a implementação da SAF

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 16h41.

O acesso à elite estadual marcou o primeiro grande resultado esportivo de duas das SAFs mais recentes do futebol brasileiro. Em 2026, Paraná Clube e Juventus voltaram à primeira divisão de seus respectivos campeonatos poucos meses após a implementação do novo modelo de gestão, mostrando o início de processos de reconstrução que envolveram reorganização administrativa, equilíbrio financeiro e reconexão com suas torcidas.

Embora em contextos diferentes, os dois clubes chegaram ao mesmo destino. No Paraná, o retorno à elite representou a recuperação imediata após o rebaixamento. Em São Paulo, o Juventus encerrou um jejum de 19 anos fora da Série A1. Em comum, ambos transformaram o acesso no primeiro grande marco esportivo da gestão das SAFs.

Paraná

O Paraná Clube é um dos exemplos mais emblemáticos entre os acessos de 2026. Rebaixado no ano passado e em meio a um processo de reestruturação financeira, o Tricolor iniciou a temporada sob a gestão da SAF da NextPlay com uma missão clara: retornar à elite do Campeonato Paranaense. O objetivo foi alcançado, garantindo o primeiro resultado esportivo relevante da nova administração.

Torcida do Paraná celebra acesso no estadual (Thiago Silvério/PRC)

A campanha também serviu como validação de um projeto baseado na reorganização administrativa, na renegociação de passivos e na retomada do vínculo com a torcida. A SAF assumiu um clube que acumulava cerca de R$ 240 milhões em dívidas e encarou o retorno à primeira divisão como o primeiro passo de uma reconstrução mais ampla, com o objetivo de recolocar o Paraná em posição de destaque no cenário estadual e nacional.

“Um dos aspectos mais gratificantes desse processo foi perceber a reconexão da torcida com o clube. O aumento do número de sócios, a presença nos estádios e o engajamento ao longo da campanha mostram que o torcedor voltou a acreditar no Paraná. Isso nos dá ainda mais responsabilidade para continuar trabalhando com seriedade, fortalecendo as bases do projeto e construindo um futuro sustentável para o clube”, comenta Pedro Weber, CEO da NextPlay.

O caso do Juventus

Em São Paulo, o roteiro teve semelhanças. O Juventus iniciou sua trajetória como SAF com o objetivo de recolocar o clube na elite do futebol paulista e conseguiu atingir a meta ainda no primeiro ano de gestão. O primeiro objetivo foi alcançado ainda no ano de implementação do novo modelo de gestão: o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, confirmado nas semifinais da Série A2 e coroado com a conquista do título da competição, encerrando um jejum de 19 anos fora da elite estadual.

Tradicional equipe da Mooca, em SP, vai jogar a elite do Paulistão após 19 anos (Divulgação)

O resultado esportivo representa a primeira entrega de um plano de longo prazo, que prevê cerca de R$500 milhões em investimentos para modernizar a estrutura do clube. Entre as iniciativas estão a reforma da Rua Javari, ampliação da capacidade do estádio, criação de um centro de formação de atletas e profissionalização da gestão do departamento de futebol, com foco em sustentabilidade e competitividade nas próximas temporadas.

"A Série A1 exige um nível de estrutura, investimento e competitividade ainda maior, e já estamos preparando o clube para isso. Existe um projeto de longo prazo para reforma da Rua Javari, ampliação de capacidade, melhorias operacionais e fortalecimento da experiência do torcedor. Queremos que o Juventus volte a ser protagonista dentro e fora de campo”, afirma Claudio Fiorito, sócio da P&P Sport Management e CEO da SAF do Juventus.

Acompanhe tudo sobre:SAF

Mais de Esporte

Início de ciclo para a Copa de 2030 terá amistoso contra adversário inédito

Adidas pede desculpa por 'invasão' de chuteiras rosas na Copa do Mundo

Carlo Ancelotti promete renovação na Seleção Brasileira para novo ciclo de Copa do Mundo

Cartão amarelo vai estampar publicidade pela primeira vez no futebol brasileiro

Mais na Exame

Tecnologia

Ford se prepara para chegada de montadoras chinesas aos EUA em até uma década, diz CEO

Brasil

Paraguai convoca embaixador do Brasil após fala de Lula sobre Guerra da Tríplice Aliança

Carreira

Pesquisa mostra que aumento salarial de quem passa por formação de carreira chega a R$9.900/ano

Marketing

Após Keeta, iFood lança mochila especial e usa algoritmo para reduzir falhas no delivery