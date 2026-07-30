No primeiro ano de SAF, times tradicionais retornam à elite dos estaduais

O acesso à elite estadual marcou o primeiro grande resultado esportivo de duas das SAFs mais recentes do futebol brasileiro. Em 2026, Paraná Clube e Juventus voltaram à primeira divisão de seus respectivos campeonatos poucos meses após a implementação do novo modelo de gestão, mostrando o início de processos de reconstrução que envolveram reorganização administrativa, equilíbrio financeiro e reconexão com suas torcidas.

Embora em contextos diferentes, os dois clubes chegaram ao mesmo destino. No Paraná, o retorno à elite representou a recuperação imediata após o rebaixamento. Em São Paulo, o Juventus encerrou um jejum de 19 anos fora da Série A1. Em comum, ambos transformaram o acesso no primeiro grande marco esportivo da gestão das SAFs.

Paraná

O Paraná Clube é um dos exemplos mais emblemáticos entre os acessos de 2026. Rebaixado no ano passado e em meio a um processo de reestruturação financeira, o Tricolor iniciou a temporada sob a gestão da SAF da NextPlay com uma missão clara: retornar à elite do Campeonato Paranaense. O objetivo foi alcançado, garantindo o primeiro resultado esportivo relevante da nova administração.

Torcida do Paraná celebra acesso no estadual (Thiago Silvério/PRC)

A campanha também serviu como validação de um projeto baseado na reorganização administrativa, na renegociação de passivos e na retomada do vínculo com a torcida. A SAF assumiu um clube que acumulava cerca de R$ 240 milhões em dívidas e encarou o retorno à primeira divisão como o primeiro passo de uma reconstrução mais ampla, com o objetivo de recolocar o Paraná em posição de destaque no cenário estadual e nacional.

“Um dos aspectos mais gratificantes desse processo foi perceber a reconexão da torcida com o clube. O aumento do número de sócios, a presença nos estádios e o engajamento ao longo da campanha mostram que o torcedor voltou a acreditar no Paraná. Isso nos dá ainda mais responsabilidade para continuar trabalhando com seriedade, fortalecendo as bases do projeto e construindo um futuro sustentável para o clube”, comenta Pedro Weber, CEO da NextPlay.

O caso do Juventus

Em São Paulo, o roteiro teve semelhanças. O Juventus iniciou sua trajetória como SAF com o objetivo de recolocar o clube na elite do futebol paulista e conseguiu atingir a meta ainda no primeiro ano de gestão. O primeiro objetivo foi alcançado ainda no ano de implementação do novo modelo de gestão: o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista, confirmado nas semifinais da Série A2 e coroado com a conquista do título da competição, encerrando um jejum de 19 anos fora da elite estadual.

Tradicional equipe da Mooca, em SP, vai jogar a elite do Paulistão após 19 anos (Divulgação)

O resultado esportivo representa a primeira entrega de um plano de longo prazo, que prevê cerca de R$500 milhões em investimentos para modernizar a estrutura do clube. Entre as iniciativas estão a reforma da Rua Javari, ampliação da capacidade do estádio, criação de um centro de formação de atletas e profissionalização da gestão do departamento de futebol, com foco em sustentabilidade e competitividade nas próximas temporadas.

"A Série A1 exige um nível de estrutura, investimento e competitividade ainda maior, e já estamos preparando o clube para isso. Existe um projeto de longo prazo para reforma da Rua Javari, ampliação de capacidade, melhorias operacionais e fortalecimento da experiência do torcedor. Queremos que o Juventus volte a ser protagonista dentro e fora de campo”, afirma Claudio Fiorito, sócio da P&P Sport Management e CEO da SAF do Juventus.