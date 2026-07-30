Início de ciclo para a Copa de 2030 terá amistoso contra adversário inédito

A Seleção Brasileira já conhece seus primeiros compromissos após a disputa da Copa do Mundo de 2026. A CBF definiu que a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará Austrália e Índia na primeira Data Fifa do novo ciclo, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

Os amistosos marcarão o início da preparação da Amarelinha para a Copa América de 2028 e para a Copa do Mundo de 2030, além de servirem como oportunidade para a comissão técnica observar novos jogadores. Ao todo, o Brasil disputará três partidas: duas diante da Austrália e uma contra a Índia.

O primeiro duelo será em 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, contra os australianos. Quatro dias depois, em 29 de setembro, a Seleção volta a enfrentar a Austrália, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Na sequência, a Seleção Brasileira fará um confronto inédito diante da Índia. A partida será disputada no dia 3 de outubro, no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Estádio Salt Lake, em Calcutá.

Segundo a CBF, a escolha da Índia também leva em consideração a enorme popularidade da Seleção no país asiático, que reúne uma das maiores torcidas da Amarelinha fora do Brasil.

Ancelotti projeta renovação

Ao comentar sobre os amistosos, o treinador Carlo Ancelotti indicou um processo de renovação da equipe. Assim, o treinador confirmou que pretende aproveitar os amistosos para testar novos nomes.

"Com esses três amistosos, vamos começar o novo ciclo para projetar a Seleção nos objetivos dos próximos anos, que são a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. Aproveitaremos os três amistosos para convocar novos jogadores para a Seleção, sobretudo jovens, que podem mostrar seu talento na Seleção nos próximos anos", afirmou o italiano ao GE.