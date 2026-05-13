Shakira chama Ed Sheeran para compor música da Copa do Mundo de 2026

O cantor britânico Ed Sheeran, 35, revelou, em seu perfil do Instagram, que Shakira o convidou para participar da composição de “Dai Dai”, música oficial da Copa do Mundo de 2026. A informação foi compartilhada pelo próprio artista em suas redes sociais.

Cantor colaborou na composição da música

Ed Sheeran publicou uma mensagem agradecendo o convite da artista. “Obrigado à Shakira por me incluir na composição dessa música. Eu amei e mal posso esperar pela Copa do Mundo”, escreveu o cantor ao compartilhar o anúncio da faixa.

Recado de Ed Sheeran em agradecimento ao convite de Shakira (@teddysphotos/Instagram)

Relação de Shakira com a Copa do Mundo não é de hoje

“Dai Dai” já havia sido apresentada por Shakira nos últimos dias como a canção que irá embalar o torneio sediado por Estados Unidos, México e Canadá. A música também contará com participação do astro nigeriano Burna Boy e chega oficialmente às plataformas em 14 de maio.

O videoclipe foi gravado no Maracanã, no Rio de Janeiro, e traz referências diretas ao universo do futebol. Nas imagens divulgadas pela cantora, aparecem dançarinos vestidos com cores de seleções nacionais e bolas históricas de Copas anteriores.

A escolha de Shakira para liderar novamente um projeto ligado ao Mundial não é coincidência. A artista construiu uma relação histórica com a FIFA ao longo das últimas décadas. Ela marcou gerações com “Waka Waka (This Time for Africa)”, da Copa de 2010, além de “La La La”, tema associado ao Mundial de 2014 no Brasil.