Harry Kane mira Copa de 2026 para tirar Inglaterra da seca de 60 anos sem títulos

A pressão sobre a seleção da Inglaterra continua sendo uma das maiores do futebol mundial. Sem conquistar uma Copa do Mundo desde 1966, os ingleses chegam ao torneio de 2026 carregando mais uma vez o peso de quase seis décadas de frustrações. E ninguém simboliza melhor essa expectativa do que o atacante Harry Kane.

Seleção inglesa se sente pronta para vencer

Em entrevista à FIFA, o capitão inglês afirmou que entende a responsabilidade de liderar uma geração vista como capaz de finalmente encerrar o longo jejum de títulos. Kane destacou que a equipe aprendeu a conviver com a pressão constante criada em torno da seleção inglesa.

“Sabemos das expectativas”, afirmou o atacante, ao comentar o ambiente em torno da Inglaterra antes do Mundial de 2026. Segundo ele, o elenco atual possui mais maturidade para lidar com momentos decisivos e com a cobrança da torcida e da imprensa.

A Inglaterra bateu na trave nos últimos anos. Foi semifinalista da Copa de 2018, vice da Eurocopa em 2021 e novamente vice da Euro em 2024. Mesmo assim, o país segue convivendo com a lembrança constante do único título mundial conquistado em Wembley, há quase 60 anos.

"É uma sensação devastadora quando você chega tão perto, mas não consegue conquistar o título. Sei o quanto significaria sermos campeões, não só para nós, jogadores e comissão técnica, mas também para os torcedores e para o país. Seria uma lembrança para a vida toda. O fato de termos chegado tão perto me motiva ainda mais a estar lá, a chegar lá de novo e a tentar ir além", comenta.

Kane é conhecido pela 'seca de títulos'

Kane também vive uma relação parecida com a cobrança histórica. Apesar de ser o maior artilheiro da seleção inglesa, com 54 gols, o atacante frequentemente vê sua carreira associada à ausência de títulos importantes — seu primeiro grande troféu foi a Bundesliga da temporada 2024/2025. Em 2018, terminou a Copa como artilheiro do torneio, mas não conseguiu levar os ingleses à final. Já em 2022, ficou marcado pelo pênalti perdido contra a França nas quartas de final.

"Quando você chega a duas finais da Eurocopa e semifinais da Copa do Mundo, as pessoas esperam que você vença a próxima. Sabemos disso e temos que estar preparados para isso."

Agora, a Copa do Mundo de 2026 aparece como talvez a maior oportunidade da geração inglesa. Kane acredita que o grupo chega mais experiente e preparado para competir em alto nível. "Com o grupo que temos, todos se entendem muito bem, são muito abertos uns com os outros e sabemos que estamos buscando o mesmo objetivo", finaliza.

Quando a Inglaterra vai jogar?

Parte do L, a Inglaterra estreará no Mundial de 2026 tentando afastar um rótulo que acompanha diferentes gerações: o de seleção promissora que nunca consegue completar o último passo.

O primeiro jogo dos ingleses será contra a Croácia, no dia 17 de junho, em Dallas, no Texas. O segundo confronto será contra Gana, no dia 23, em Boston. E o terceiro e último confronto da fase de grupos será contra o Panamá, em Nova York, no dia 27 de junho.