Neymar na Copa do Mundo 2026? Falta pouco para a convocação; veja as chances

Falta pouco para conhecermos os 26 convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda, 18, às 17h, de Brasília, o treinador anunciará quem defenderá a Amarelinha no torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

Embora existam algumas dúvidas sobre quem estará na lista final, o grande dilema gira em torno de um único craque: Neymar.

Fora de todas as convocações de Ancelotti até o momento, o camisa 10 do Santos vive a expectativa de disputar seu quarto mundial da carreira. E não só ele; uma grande parte da torcida também é favorável à sua convocação. No entanto, não basta querer; é preciso convencer de que merece a tão sonhada vaga.

Neymar merece ser convocado para a Copa do Mundo?

Aos 34 anos, Neymar quer voltar a figurar na lista de uma Copa do Mundo. O jogador esteve presente nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022. O atleta, embora não tenha conquistado o tão sonhado título, sempre foi quem comandou a equipe; inclusive, é o maior artilheiro da Amarelinha, com 79 gols, superando até mesmo Pelé.

Apesar disso, faz um tempo que o atleta não consegue atingir sua melhor forma. Após o auge no Barcelona e passagem pelo PSG, Neymar conviveu com diversos problemas físicos que o impossibilitaram de jogar.

No Al Hilal, da Arábia Saudita, o atleta praticamente não jogou devido às lesões, e no retorno ao Santos também ficou de fora de diversas partidas por questões físicas.

Inclusive, o jogador ficou de fora das listas de Ancelotti por esses motivos. O italiano sempre deixou claro que priorizava atletas que estivessem 100%.

Mas o desejo de ir para a Copa do Mundo falou mais alto. Neymar sabia que precisava convencer o treinador e,, para isso, estabeleceu um plano, junto com o Santos, para jogar no mais alto nível e demonstrar todo o seu futebol.

Deu certo, Neymar passou a jogar com frequência e se tornou uma peça fundamental no Santos. Com gols marcados e bastante presença, o nome do atleta voltou a aparecer dentre os pedidos para ser convocado.

Embora o atleta tenha se envolvido em diversas polêmicas recentes e tenha dividido opiniões, parecia que sua convocação estava se tornando realidade. Seu nome foi incluído na pré-lista de Ancelotti.

Portanto, a convocação de Neymar não é uma decisão simples, conforme o próprio treinador já deixou claro. O jogador não participou do ciclo inteiro; os problemas físicos são uma questão real e as dúvidas sobre o comportamento do jogador existem.

Por outro lado, nenhum outro atleta do elenco tem a bagagem de Neymar; ele é um atleta considerado decisivo. Os demais atletas aprovam sua ida, afirmando que para o vestiário seria positivo, e as lesões no setor de ataque envolvendo Rodrygo e Estêvão abriram espaço para uma possível convocação.

Agora cabe a Ancelotti colocar na balança e avaliar se o atleta deve ou não ser convocado para o Mundial. A estreia do Brasil é no dia 13 de junho, contra Marrocos.