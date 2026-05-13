Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026: guia completo (TV e streaming)

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, terá 48 seleções e 104 partidas. É o maior Mundial de todos os tempos - tanto em número de seleções quanto no número de partidas.
Para o torcedor brasileiro, a boa notícia é a ampla oferta de transmissão — seja gratuita ou por assinatura.
Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil
A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.
✅ TV aberta
- TV Globo –Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
- SBT – Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
✅ TV por assinatura
- SporTV – Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
- N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
✅ Streaming e plataformas digitais
- CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
- Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
- ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira
✅ Outras opções
- FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
- Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo
- CazéTV (YouTube): Transmitirá os 104 jogos gratuitamente e em 4K.
- Globo/SporTV/Globoplay: Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira.
- SBT/N Sports: Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
- ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira
- Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo