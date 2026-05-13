Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026: guia completo (TV e streaming)

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, terá 48 seleções e 104 partidas. É o maior Mundial de todos os tempos - tanto em número de seleções quanto no número de partidas.

Para o torcedor brasileiro, a boa notícia é a ampla oferta de transmissão — seja gratuita ou por assinatura.