Esporte

Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026: guia completo (TV e streaming)

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais

Público brasileiro terá mais opções de assistir ao torneio nesta edição (Montagem IA)

Público brasileiro terá mais opções de assistir ao torneio nesta edição (Montagem IA)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 15h00.

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, terá 48 seleções e 104 partidas. É o maior Mundial de todos os tempos - tanto em número de seleções quanto no número de partidas.

Para o torcedor brasileiro, a boa notícia é a ampla oferta de transmissão — seja gratuita ou por assinatura.

 Onde assistir à Copa do Mundo 2026 no Brasil

A competição terá transmissão distribuída entre TV aberta, TV por assinatura, streaming e plataformas digitais.

✅ TV aberta

  • TV GloboExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • SBTTransmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ TV por assinatura

  • SporTVExibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • N Sports – Parceira do SBT, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno

✅ Streaming e plataformas digitais

  • CazéTV (YouTube) – Será a única plataforma a transmitir todos os 104 jogos da Copa
  • Globoplay - Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira

✅ Outras opções

  • FIFA+ – Plataforma oficial da FIFA com conteúdo sob demanda
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo

Onde assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo

  • CazéTV (YouTube): Transmitirá os 104 jogos gratuitamente e em 4K.
  • Globo/SporTV/Globoplay: Exibirá 55 partidas, cobrindo todos os jogos da seleção brasileira.
  • SBT/N Sports: Transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira com narração de Galvão Bueno
  • ge (via Globoplay e smart TVs) – Excluindo acesso via Youtube, transmitirá 32 jogos, incluindo todos os jogos da seleção brasileira
  • Rádio – Emissoras como CBN, Jovem Pan e BandNews FM também terão cobertura ao vivo
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