Gary Lineker: o maior artilheiro da Inglaterra na história das Copas

Gary Lineker é o maior artilheiro da história da Seleção Inglesa em Copas do Mundo. O ex-atacante marcou 10 gols em Mundiais e permanece no topo da lista histórica inglesa na principal competição da Fifa.

Lineker disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990 e brilhou especialmente no torneio realizado no México. Na edição de 1986, terminou como artilheiro da competição com seis gols, conquistando a Chuteira de Ouro daquele Mundial.

Quatro anos depois, voltou a ser decisivo para a Inglaterra na Copa da Itália, marcando mais quatro vezes e ajudando a seleção a alcançar a semifinal do torneio.

Conhecido pela movimentação inteligente dentro da área e pela eficiência nas finalizações, Lineker construiu praticamente toda sua trajetória na seleção, sendo referência ofensiva da equipe inglesa.

Quem aparece atrás de Lineker?

Gary Lineker – 10 gols

Harry Kane – 8 gols

Geoff Hurst – 5 gols

Michael Owen – 4 gols

Bobby Charlton (4 gols)

O principal candidato a superar Lineker é justamente Harry Kane. Artilheiro da Seleção Inglesa em todos os tempos, o atacante chegou a oito gols em Copas após as edições de 2018 e 2022.

Agora, na Copa do Mundo de 2026, Kane precisará marcar pelo menos três vezes para ultrapassar Lineker e assumir também o topo da artilharia inglesa em Mundiais. O atacante do Bayern de Munique é uma das principais esperanças de gols da seleção no torneio.