O que esperar do confronto entre França e Marrocos?

Nesta quinta-feira, 9, a bola volta a rolar para Copa do Mundo. O duelo será entre França e Marrocos, pelas quartas de final. O confronto será às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.

A seleção francesa, uma das favoritas e dona de um elenco recheado de estrelas, chega para o confronto buscando alcançar sua terceira semifinal seguida de Mundial. Para isso, conta com Kylian Mbappé, vice-artilheiro do torneio e principal astro do país.

Já o Marrocos quer repetir o feito de 2022 e chegar novamente entre as quatro melhores seleções do mundo. Na última Copa, os marroquinos foram eliminados, na semifinal, pela França, mas conquistaram a melhor colocação de uma seleção africana em um Mundial.

Campanha da França na Copa do Mundo

A França faz grande campanha na Copa do Mundo e está invicta na competição, com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, a seleção francesa passou com tranquilidade na primeira colocação da chave, vencendo Senegal por 3 a 1, Iraque por 3 a 0 e Noruega por 4 a 1.

Já no mata-mata, o primeiro duelo foi contra a Suécia, quando os franceses não tiveram dificuldades e eliminaram os suecos ao vencerem por 3 a 0. Nas oitavas de final, o confronto foi contra o Paraguai, que deu trabalho, mas não conseguiu parar a França, que venceu por 1 a 0.

Campanha de Marrocos na Copa do Mundo

Já o Marrocos também ainda não perdeu na Copa do Mundo, porém conta com empates em sua campanha. O primeiro foi contra o Brasil, por 1 a 1, na fase de grupos, etapa em que os marroquinos derrotaram Haiti e Escócia por 4 a 2 e 1 a 0, respectivamente, e ficaram com a 2ª colocação.

No primeiro jogo do mata-mata, um novo empate, desta vez contra a Holanda, por 1 a 1, mas Marrocos levou a melhor nos pênaltis. Porém, nas oitavas de final, derrotou o Canadá com tranquilidade, ao vencer por 3 a 0.

Copa do Mundo de 2022

França e Marrocos se enfrentaram apenas uma vez na história das Copas do Mundo. O único encontro entre as seleções principais aconteceu na semifinal do Mundial do Catar, em 2022.

Na ocasião, os franceses levaram a melhor ao vencer por 2 a 0, com gols de Theo Hernández e Randal Kolo Muani, garantindo a vaga na decisão. Apesar da classificação, a França acabou sendo derrotada pela Argentina na grande final e terminou a competição com o vice-campeonato.

Já Marrocos, na disputa pelo terceiro lugar, foi superado pela Croácia e ficou na quarta colocação. Ainda assim, os marroquinos fizeram história ao alcançar a melhor campanha de uma seleção africana em uma Copa do Mundo.

Semifinal

O vencedor do confronto entre França e Marrocos vai enfrentar quem avançar do duelo entre Espanha e Bélgica. A semifinal será disputada no dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.