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Fase de grupos copa 2026

Conheça o atacante da Bélgica que recusou convocação da Espanha

Matías Fernández-Pardo optou por defender a seleção belga e vai enfrentar os espanhóis nas quartas de final da Copa do Mundo

Matias Fernandez-Pardo: a Bélgica encara a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Matias Fernandez-Pardo: a Bélgica encara a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 8 de julho de 2026 às 14h26.

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Após derrotar os Estados Unidos, a Bélgica garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Agora, o desafio será ainda maior: a Espanha, uma das favoritas do torneio.

Porém, o duelo reserva uma história peculiar envolvendo um jogador belga, o atacante Matías Fernández-Pardo. Não é somente o nome que tem relação com o lado espanhol.

O jovem, de 21 anos, nasceu na capital da Bélgica, Bruxelas, mas é filho de pai espanhol. Assim, gerou uma disputa entre as duas seleções para saber qual país o jogador representaria.

Decisão

Considerado um jogador promissor, Matías Fernández-Pardo surgiu no Gent, da Bélgica, e, em agosto de 2024, se transferiu para o Lille, da França, equipe que defende até o momento. Começou representando as seleções de base da Bélgica, tendo jogado pela equipe sub-19 em partidas da fase de qualificação para o Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA de 2024.

Porém, em 2025, o atacante optou por trocar a Bélgica pela Espanha e ficou elegível para representar a seleção espanhola. Inclusive, foi convocado para a seleção espanhola sub-21, mas não chegou a se apresentar e desistiu da convocação.

O imbróglio envolvendo as duas seleções seguiu até as vésperas da Copa do Mundo. Em maio, Matías Fernández-Pardo confirmou que defenderia a Bélgica e foi convocado por Rudi Garcia para o Mundial.

Copa do Mundo em 2026

Na seleção belga, Matías Fernández-Pardo ainda não conquistou seu lugar na equipe titular, Mas já disputou três dos cinco jogos do país no Mundial. O atacante foi acionado do banco de reservas nos duelos contra Egito, Irã e Nova Zelândia, todos na fase de grupos.

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