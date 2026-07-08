Esporte

Fase de grupos copa 2026

Os 5 melhores gols da Copa do Mundo até aqui

Os golaços fizeram parte do Mundial, e os jogadores conseguiram balançar as redes em grande estilo

Sidney Lopes Cabral: o lateral de Cabo Verde marcou um golaço diante da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Sidney Lopes Cabral: o lateral de Cabo Verde marcou um golaço diante da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 8 de julho de 2026 às 08h35.

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A Copa do Mundo de 2026 está mostrando gols de tirar o fôlego do torcedor no Mundial. A lista abrange as mais diversas seleções, e até países que chegaram eliminados na última rodada da fase de grupos contam com representantes.

Eldor Shomurodov (Uzbequistão)

Capitão da seleção do Uzbequistão, Eldor Shomurodov marcou um golaço na derrota por 3 a 1 para a República Democrática do Congo. O atacante recebeu passe pela esquerda da grande área e, quase sem ângulo, surpreendeu o goleiro Lionel Mpasi ao tocar por cobertura para abrir o placar do confronto. O gol foi eleito o mais bonito da fase de grupos pela FIFA.

 

Wilson Isidor (Haiti)

O golaço do Haiti aconteceu na última rodada da fase de grupos, na derrota por 4 a 2 para o Marrocos. Porém, Wilson Isidor, ao receber a bola na entrada da área, arriscou uma bomba e acertou o ângulo direito de Yassine Bounou, sem chances de defesa, deixando os haitianos em vantagem por 2 a 1. No entanto, a equipe acabou sofrendo a virada.

 

Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde)

O lance nasceu em uma jogada individual de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde. O atacante saiu da ponta esquerda em direção ao centro e acertou um belo chute colocado, no canto oposto de Emiliano Martínez, que não teve qualquer chance de defesa.

O golaço deixou o placar em 2 a 2 durante a prorrogação e, naquele momento, levava a decisão da vaga nas oitavas de final para a disputa por pênaltis. No entanto, a seleção africana sofreu o terceiro gol e acabou se despedindo da Copa do Mundo. O tento foi eleito o mais bonito dos 16 avos de final pela FIFA.

 

Kylian Mbappé (França)

Na reta final do confronto da França contra o Senegal, Kylian Mbappé, da intermediária, ficou com a bola e arriscou, acertando o ângulo do goleiro senegalês. O tento selou a vitória francesa por 3 a 1 na estreia francesa na Copa do Mundo.

Kerim Alajbegović (Bósnia e Herzegovina)

O golaço teve início quando Kerim Alajbegović recebeu a bola na entrada da área e partiu para cima da marcação. O meia deixou dois adversários para trás, pedalou sobre outro defensor e, da entrada da área, acertou um chute preciso no ângulo, sem qualquer possibilidade de defesa para o goleiro. O tento foi decisivo na vitória da Bósnia e Herzegovina por 3 a 1 sobre o Catar, resultado que garantiu a classificação da seleção para a fase de mata-mata da Copa do Mundo.

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