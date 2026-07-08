Os 5 melhores gols da Copa do Mundo até aqui

Sidney Lopes Cabral: o lateral de Cabo Verde marcou um golaço diante da Argentina (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
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Publicado em 8 de julho de 2026 às 08h35.
A Copa do Mundo de 2026 está mostrando gols de tirar o fôlego do torcedor no Mundial. A lista abrange as mais diversas seleções, e até países que chegaram eliminados na última rodada da fase de grupos contam com representantes.
Capitão da seleção do Uzbequistão, Eldor Shomurodov marcou um golaço na derrota por 3 a 1 para a República Democrática do Congo. O atacante recebeu passe pela esquerda da grande área e, quase sem ângulo, surpreendeu o goleiro Lionel Mpasi ao tocar por cobertura para abrir o placar do confronto. O gol foi eleito o mais bonito da fase de grupos pela FIFA.
The votes are in! 🗳️
Eldor Shomurodov wins Goal of the Group Stage and advances to the Final Hyundai Goal of the Tournament Vote. @Hyundai_Global
#FIFAWorldCup #Hyundai #HyundaiGOTT2026 #GoalOfTheTournament
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 30, 2026
O golaço do Haiti aconteceu na última rodada da fase de grupos, na derrota por 4 a 2 para o Marrocos. Porém, Wilson Isidor, ao receber a bola na entrada da área, arriscou uma bomba e acertou o ângulo direito de Yassine Bounou, sem chances de defesa, deixando os haitianos em vantagem por 2 a 1. No entanto, a equipe acabou sofrendo a virada.
Haiti's Wilson Isidor scored a goal of the tournament contender.
It was so good that even the Morocco fans had to appreciate greatness.😱😳pic.twitter.com/i2KnWbTI7o https://t.co/KM24TBCN6P
— Fondre (@UTDFondree) June 25, 2026
O lance nasceu em uma jogada individual de Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde. O atacante saiu da ponta esquerda em direção ao centro e acertou um belo chute colocado, no canto oposto de Emiliano Martínez, que não teve qualquer chance de defesa.
O golaço deixou o placar em 2 a 2 durante a prorrogação e, naquele momento, levava a decisão da vaga nas oitavas de final para a disputa por pênaltis. No entanto, a seleção africana sofreu o terceiro gol e acabou se despedindo da Copa do Mundo. O tento foi eleito o mais bonito dos 16 avos de final pela FIFA.
O GOLAÇO DE SIDNY LOPES CABRAL NA PRORROGAÇÃO
O EMPATE DE CABO VERDE!
O GOL MAIS BONITO DESSA COPA DO MUNDO!
🎥 Cazé TV pic.twitter.com/QFkUQsqQcJ
— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 4, 2026
Na reta final do confronto da França contra o Senegal, Kylian Mbappé, da intermediária, ficou com a bola e arriscou, acertando o ângulo do goleiro senegalês. O tento selou a vitória francesa por 3 a 1 na estreia francesa na Copa do Mundo.
O golaço teve início quando Kerim Alajbegović recebeu a bola na entrada da área e partiu para cima da marcação. O meia deixou dois adversários para trás, pedalou sobre outro defensor e, da entrada da área, acertou um chute preciso no ângulo, sem qualquer possibilidade de defesa para o goleiro. O tento foi decisivo na vitória da Bósnia e Herzegovina por 3 a 1 sobre o Catar, resultado que garantiu a classificação da seleção para a fase de mata-mata da Copa do Mundo.