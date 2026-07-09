Jogos de hoje da Copa do Mundo: veja horário da partida desta quinta, 9, e onde assistir

Michael Olise: França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Mundo (ANGELA WEISS / AFP)
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Publicado em 9 de julho de 2026 às 07h45.
Nesta quinta-feira, 9, a bola vai rolar pela Copa do Mundo. O duelo será entre França e Marrocos, pelas quartas de final. O confronto será às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough.
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A França faz grande campanha na Copa do Mundo e está invicta na competição, com 100% de aproveitamento. Na fase de grupos, derrotou Senegal, Iraque e Noruega. Já no mata-mata, passou por Suécia e Paraguai.
Já o Marrocos também ainda não perdeu no Mundial. Na fase de grupos, empatou com o Brasil e venceu Haiti e Escócia. No mata-mata, passou pela Holanda nos pênaltis e depois pelo Canadá.
O vencedor do confronto entre França e Marrocos vai enfrentar quem avançar do duelo entre Espanha e Bélgica. A semifinal da Copa do Mundo de 2026 será disputada no dia 14 de julho, às 16h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.