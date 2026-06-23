Neymar pode começar no banco pela 1ª vez em Copas contra a Escócia

Neymar está prestes a viver uma situação inédita em sua trajetória pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Presente nas últimas quatro edições do torneio, o camisa 10 pode começar no banco de reservas pela primeira vez em um Mundial no duelo contra a Escócia.

Recuperado de uma lesão na panturrilha, o atacante volta a ficar à disposição de Carlo Ancelotti após desfalcar o Brasil nos amistosos preparatórios e também nos dois primeiros compromissos da Seleção na competição.

Apesar da expectativa pelo retorno, a tendência é que ele inicie a partida entre os reservas e ganhe minutos ao longo do confronto. Caso a previsão se confirme, será a primeira vez que Neymar estará relacionado para um jogo de Copa do Mundo sem começar entre os titulares. Nas edições anteriores, sempre que esteve em condições físicas de atuar, foi escalado entre os onze inciais.

Titular absoluto desde 2014

A estreia de Neymar em Copas aconteceu em 2014, quando o Brasil sediou o torneio. Principal referência técnica da equipe, ele participou de cinco das sete partidas da campanha e foi titular em todas elas.

O atacante, porém, sofreu uma grave lesão nas quartas de final diante da Colômbia, após uma entrada desleal do lateral Zuñiga, e ficou fora dos confrontos contra Alemanha e Holanda, que encerraram a participação brasileira.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Neymar disputou todos os cinco jogos do Brasil, novamente sempre entre os titulares. Aquela foi a única edição em que não perdeu partidas por problemas físicos. A Seleção acabou eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

Já em 2022, no Catar, o atacante iniciou a competição como titular, mas sofreu uma lesão no tornozelo durante a vitória sobre a Sérvia. Com isso, ficou fora dos jogos contra Suíça e Camarões na fase de grupos.

Recuperado, retornou diretamente ao time titular nas oitavas de final diante da Coreia do Sul e também atuou desde o início na eliminação para a Croácia, nas quartas.

Números em Copas do Mundo

Somando as participações nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar acumula 15 partidas disputadas, todas como titular. Além disso, esteve ausente em seis jogos do Brasil por lesão e jamais iniciou uma partida no banco de reservas. Além disso, ao todo, o camisa 10 marcou oito gols e distribuiu três assistências.