Esporte

Fase de grupos copa 2026

Neymar pode começar no banco pela 1ª vez em Copas contra a Escócia

Recuperado de lesão na panturrilha, Ney fica à disposição para o duelo contra a Escócia, mas deve viver momento inédito em sua trajetória pela Seleção

Neymar: em três Copas disputadas, o camisa 10 nunca começou um jogo como reserva do Brasil (Mauro Pimentel / AFP)

Neymar: em três Copas disputadas, o camisa 10 nunca começou um jogo como reserva do Brasil (Mauro Pimentel / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 23 de junho de 2026 às 21h21.

Tudo sobreSeleção Brasileira de Futebol
Saiba mais

Neymar está prestes a viver uma situação inédita em sua trajetória pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Presente nas últimas quatro edições do torneio, o camisa 10 pode começar no banco de reservas pela primeira vez em um Mundial no duelo contra a Escócia.

Recuperado de uma lesão na panturrilha, o atacante volta a ficar à disposição de Carlo Ancelotti após desfalcar o Brasil nos amistosos preparatórios e também nos dois primeiros compromissos da Seleção na competição.

Apesar da expectativa pelo retorno, a tendência é que ele inicie a partida entre os reservas e ganhe minutos ao longo do confronto. Caso a previsão se confirme, será a primeira vez que Neymar estará relacionado para um jogo de Copa do Mundo sem começar entre os titulares. Nas edições anteriores, sempre que esteve em condições físicas de atuar, foi escalado entre os onze inciais.

Titular absoluto desde 2014

A estreia de Neymar em Copas aconteceu em 2014, quando o Brasil sediou o torneio. Principal referência técnica da equipe, ele participou de cinco das sete partidas da campanha e foi titular em todas elas.

O atacante, porém, sofreu uma grave lesão nas quartas de final diante da Colômbia, após uma entrada desleal do lateral Zuñiga, e ficou fora dos confrontos contra Alemanha e Holanda, que encerraram a participação brasileira.

Na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, Neymar disputou todos os cinco jogos do Brasil, novamente sempre entre os titulares. Aquela foi a única edição em que não perdeu partidas por problemas físicos. A Seleção acabou eliminada pela Bélgica nas quartas de final.

Já em 2022, no Catar, o atacante iniciou a competição como titular, mas sofreu uma lesão no tornozelo durante a vitória sobre a Sérvia. Com isso, ficou fora dos jogos contra Suíça e Camarões na fase de grupos.

Recuperado, retornou diretamente ao time titular nas oitavas de final diante da Coreia do Sul e também atuou desde o início na eliminação para a Croácia, nas quartas.

Números em Copas do Mundo

Somando as participações nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar acumula 15 partidas disputadas, todas como titular. Além disso, esteve ausente em seis jogos do Brasil por lesão e jamais iniciou uma partida no banco de reservas. Além disso, ao todo, o camisa 10 marcou oito gols e distribuiu três assistências.

Acompanhe tudo sobre:NeymarCopa do MundoBrasil
Próximo

Mais de Esporte

Por que Messi é chamado de GOAT? Saiba o significado da expressão

Brasil x Escócia: a conexão que ajudou a criar o futebol brasileiro

Inglaterra empata sem gols com Gana pela Copa do Mundo

Harry Kane quer alcançar Pelé e mais lendas em noite que pode entrar para a história da Copa

Mais na Exame

Esporte

Por que Messi é chamado de GOAT? Saiba o significado da expressão

Mundo

Trump publica artigo que classifica as eleições do Brasil como ‘próximo teste’ para sua influência

Economia

'Penaliza a cadeia automotiva do Brasil', diz Fiesp após governo zerar imposto de cota de elétricos

Pop

Quem é a brasileira condenada na Coreia do Sul por perseguição e invasão à casa de Jung Kook, do BTS