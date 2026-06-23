Cristiano Ronaldo pode superar Messi? Veja o ranking dos artilheiros históricos da Copa

Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, reduziu nesta terça-feira, 23, a diferença para Lionel Messi, Lionel Messi, na lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo.

Ao marcar dois gols contra o Uzbequistão, o atacante português alcançou a marca de dez gols no torneio, somando dois a mais do que tinha no início da atual edição.

Aos 41 anos, CR7 se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes de Copa do Mundo, com gols registrados em 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026.

Copas do Mundo. Com os dois gols diante do Uzbequistão, Cristiano Ronaldo chegou a dez gols e passou a ocupar a décima posição na lista dos maiores artilheiros da história das

Veja o ranking

1º Lionel Messi (Argentina), 18 gols

2º Kylian Mbappé (França) e Miroslav Klose (Alemanha), 16

4º Ronaldo (Brasil), 15

5º Gerd Müller (Alemanha), 14

6º Just Fontaine (França), 13

7º Pelé (Brasil), 12

8º Sándor Kocsis (Hungria) e Jürgen Klinsmann (Alemanha), 11

10º Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Gabriel Batistuta (Argentina), Gary Lineker (Inglaterra), Teófilo Cubillas (Peru), Thomas Müller (Alemanha), Grzegorz Lato (Polônia) e Helmut Rahn (Alemanha), 10

O que falta para Cristiano Ronaldo alcançar Messi?

Para igualar a marca atual de Lionel Messi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo precisa de oito gols; para superá-la, nove.

Portugal ainda pode disputar no máximo seis partidas nesta Copa do Mundo, considerando uma pela fase de grupos, até quatro até a semifinal e depois a final ou a disputa de terceiro lugar. Esse cenário exige de Cristiano Ronaldo uma média de 1,33 gol por jogo para empatar com o argentino e 1,5 para ultrapassá-lo. Caso mantenha a média de um gol por partida registrada nesta edição, o atacante encerraria o torneio com 16 gols.

A comparação com torneios anteriores evidencia a distância do desempenho necessário em relação às melhores campanhas da carreira do português.

Na Eurocopa de 2018, Cristiano marcou quatro vezes em quatro jogos, média de um gol por partida. Na Eurocopa de 2020, somou cinco gols em quatro partidas, média de 1,25, ainda abaixo do patamar necessário para alcançar Messi. Em toda a trajetória em Copas do Mundo, o atacante acumula dez gols em 24 jogos, média de 0,42, e na Eurocopa registra 14 gols em 30 partidas, média de 0,47.

Os números dos principais concorrentes seguem em atualização constante, sem estabilidade no topo da lista. Lionel Messi mantém 18 gols e ainda tem jogos pela frente. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, soma 16 gols após quatro marcados nas duas primeiras partidas da França. Harry Kane, Harry Kane, que iniciou a terça-feira com dez gols, mesma marca de Cristiano Ronaldo, ainda entraria em campo contra Gana. Cristiano retorna à disputa em cenário que exige sequência acima dos padrões históricos do atacante, com concorrentes em movimentação no ranking.