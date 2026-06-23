Sem Neymar, Vini Jr assume o protagonismo na Seleção neste começo de Copa do Mundo

O Brasil ainda gera dúvidas na Copa do Mundo de 2026, muito por conta de seu desempenho. Porém, em campo Vinícius Júnior vem tendo participação decisiva nos dois primeiros jogos do Mundial e assumiu o protagonismo da equipe.

Na estreia diante do Marrocos, Vini Jr foi o autor do gol brasileiro no empate por 1 a 1. Já na segunda rodada, contra o Haiti, voltou a brilhar. Além de balançar as redes, o camisa 7 também distribuiu uma assistência na vitória por 3 a 0, resultado que deixou a Seleção na liderança do Grupo C.

Destaque absoluto do Real Madrid nas últimas temporadas, o atacante convive há anos com comparações entre o desempenho apresentado no clube espanhol e as atuações pela Seleção Brasileira.

Entretanto, neste início de Mundial, o cenário parece diferente. Com personalidade e participação direta nos gols da equipe, Vini Jr vem assumindo a responsabilidade de conduzir o setor ofensivo brasileiro em um momento de transição.

Parte desse protagonismo também passa pela ausência de Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão na panturrilha pouco antes do início da Copa do Mundo e ainda não estreou na competição.

Por muitos anos, Neymar foi a principal referência técnica da Seleção. No entanto, desde a grave lesão no joelho sofrida em 2023, o craque perdeu espaço e surgiu a expectativa para que um novo líder despontasse dentro da equipe nacional.

Nesse cenário, Vinicius Júnior passou a ser apontado como o nome ideal para assumir esse papel. As cobranças aumentaram justamente porque o atacante ainda não havia conseguido repetir na Seleção o mesmo nível de atuação apresentado no Real Madrid.

Próximo jogo

A próxima oportunidade que Vini Jr terá para confirmar a boa fase será nesta quarta-feira (24), quando o Brasil enfrenta a Escócia. O duelo será às 19h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

A Seleção lidera o Grupo C com quatro pontos, mesma pontuação do Marrocos, mas leva vantagem nos critérios de desempate. A Escócia aparece na terceira colocação, com três pontos, enquanto o Haiti já está eliminado e ainda não pontuou.