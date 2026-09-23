Quem é Enzo Monteiro? Atacante boliviano está de volta ao Santos

RESUMO | O atacante boliviano Enzo Monteiro rescindiu antecipadamente seu contrato de empréstimo com o Chungbuk Cheongju, da Coreia do Sul, e está de volta ao Santos, com quem tem vínculo válido até o final de 2027.

O atacante boliviano Enzo Monteiro está de volta ao Santos. O jogador de 22 anos optou por rescindir antecipadamente seu contrato de empréstimo com o Chungbuk Cheongju, da Coreia do Sul, onde atuava na K-League 2. A decisão de encerrar o vínculo antes do término oficial, previsto para dezembro, foi motivada por uma combinação de fatores profissionais e particulares: após uma mudança no comando técnico da equipe asiática, o atleta perdeu espaço no elenco e vinha recebendo poucas oportunidades. Além disso, questões familiares pesaram na escolha, visto que sua esposa deu à luz recentemente e o casal desejava retornar à Baixada Santista para ficar próximo da família.

Revelado nas categorias de base do próprio clube paulista após chegar ao Brasil em 2018 — vindo do projeto Proyecto Bolivia 2022 ao lado de nomes como Miguel Terceros —, Enzo acumulou marcas expressivas no sub-20 santista, com destaque para a artilharia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No profissional, o boliviano estreou em abril de 2024 na campanha da Série B, além de acumular passagens por empréstimo no futebol europeu, onde defendeu o Auda FK, da Letônia, sagrando-se campeão da Copa nacional em 2025. O atacante também possui convocações recorrentes para a Seleção Boliviana principal, tendo balançado as redes nas Eliminatórias sul-americanas.

Situação atual no clube e próximos passos

Apesar de estar de volta ao clube, Enzo Monteiro não integra os planos da comissão técnica e não será avaliado pelo treinador Cuca. A diretoria alvinegra definiu que o atacante realizará treinamentos em separado do restante do elenco principal. Além disso, por conta do encerramento do prazo de registros estipulado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta não poderá ser inscrito para disputar o Campeonato Brasileiro pelo Peixe.

Com contrato vigente com o clube paulista até o término de 2027, a diretoria do Santos e os representantes do jogador devem se reunir ao final da atual temporada para avaliar o cenário e definir os próximos passos da carreira do atleta.

Dívida do Santos chega a 1,12 bilhão

O Santos encerrou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 119,7 milhões e viu sua dívida total saltar para R$ 1,24 bilhão, superando o saldo negativo de R$ 73,7 milhões inicialmente projetado no orçamento. De acordo com o Parecer do Conselho Fiscal divulgado pela ESPN, o clube registrou receitas superiores às estimativas iniciais — alcançando R$ 126,4 milhões em comparação aos R$ 91,4 milhões previstos —, mas esbarrou em custos operacionais e com a folha salarial que dispararam de R$ 108 milhões planejados para R$ 165 milhões no período.

O desvio em relação às metas financeiras decorre majoritariamente do reconhecimento contábil de obrigações passadas. O Conselho Fiscal apontou divergências no tratamento de dívidas referentes a direitos de imagem formalizadas por meio de instrumentos de confissão, determinando que tais montantes passem a constar integralmente como passivos exigíveis, divididos entre circulante e não circulante, o que inflou expressivamente o passivo total da instituição até o encerramento de junho.

Por que Enzo Monteiro voltou ao Santos?

O atacante rescindiu seu empréstimo com o Chungbuk Cheongju devido à perda de espaço após troca de técnico na Coreia do Sul e a motivos particulares após o nascimento de sua filha.

Até quando vai o contrato de Enzo com o Santos?

O vínculo do jogador boliviano com o Peixe é válido até o final de 2027.

Ele vai jogar pela equipe principal do Santos agora?

Não. O atacante não está nos planos da comissão técnica, treinará em separado e não pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro por conta do encerramento do prazo da CBF.

Quais foram os clubes de Enzo Monteiro fora do Brasil?

Antes de retornar ao Santos, o atacante passou pelo Auda FK (Letônia) e pelo Chungbuk Cheongju (Coreia do Sul).

O jogador tem histórico pela seleção de seu país?

Sim, Enzo é figura constante nas convocações da Seleção Boliviana, tendo atuado e marcado gols nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.