Por que Messi é chamado de GOAT? Saiba o significado da expressão

Poucos apelidos se tornaram tão populares no futebol nos últimos anos quanto o de GOAT, frequentemente associado a Lionel Messi. A expressão aparece em transmissões, redes sociais, entrevistas e até em bandeiras levadas aos estádios por torcedores argentinos.

Mas afinal, o que significa GOAT?

A palavra é uma sigla em inglês para "Greatest Of All Time", expressão que pode ser traduzida como "o maior de todos os tempos". O termo é usado para atletas considerados os melhores da história de suas modalidades e passou a ser adotado por fãs do futebol para se referir a Messi.

A associação ganhou ainda mais força após a conquista da Copa do Mundo de 2022. O título era o principal troféu que faltava na carreira do argentino e acabou reforçando os argumentos de quem o coloca no topo da história do esporte.

Por que Messi é chamado de GOAT?

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, Messi acumulou números e títulos que o colocam entre os maiores jogadores que já entraram em campo.

Além de conquistar a Copa do Mundo pela Argentina, o camisa 10 também venceu diversas edições da Liga dos Campeões, campeonatos nacionais e competições continentais. Individualmente, tornou-se recordista de prêmios e quebrou marcas históricas de gols e assistências.

O argentino também foi protagonista por clubes como Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, mantendo alto nível de desempenho mesmo após os 35 anos.

A origem da "cabra"

Existe ainda uma curiosidade envolvendo o apelido. Em inglês, a palavra "goat" significa "cabra". Por isso, é comum ver montagens, bandeiras, fantasias e imagens de Messi acompanhado do animal.

A brincadeira acabou se tornando parte da cultura do futebol e ajudou a popularizar ainda mais o termo entre torcedores ao redor do mundo.

Apesar da popularidade do apelido, a discussão sobre quem é o maior jogador da história segue aberta. Nomes como Pelé, Diego Maradona e Cristiano Ronaldo também aparecem com frequência nesse debate.

Ainda assim, para milhões de torcedores, os números, os títulos e o protagonismo de Messi ao longo da carreira justificam o motivo pelo qual ele é chamado de GOAT: o maior de todos os tempos.