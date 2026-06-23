Fifa altera uniforme do Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

A Fifa alterou o uniforme que será usado pelos goleiros da Seleção Brasileira na partida contra a Escócia, nesta quarta-feira, às 19h, de Brasília, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Inicialmente previsto na cor vermelha, o kit agora será verde para Alisson, Ederson e Weverton.

A mudança ocorreu após solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e foi autorizada pela Fifa, segundo o site Globo Esporte. A entidade entendeu que havia disponibilidade de outro conjunto e que não existia conflito com as cores da seleção adversária.

Bastidor da decisão

O pedido partiu do presidente da CBF, Samir Xaud. Em 2025, o dirigente já havia se posicionado contra o uso da cor vermelha em uniformes da seleção, incluindo peças da linha desenvolvida em parceria com a marca Jordan.

Na ocasião, Xaud afirmou que a decisão estava ligada às cores da bandeira nacional.

“Azul, amarelo, verde e branco são cores da nossa bandeira e são as cores que têm que ser seguidas. Eu fui contra a camisa vermelha, não por questão política”, disse o dirigente, ao comentar a suspensão da produção de peças na cor.

A Fifa organiza previamente as combinações de uniformes com base em formulários enviados pelas seleções, mas ajustes podem ocorrer em reuniões de coordenação antes das partidas.

Como ficará o uniforme em campo

Na partida contra a Escócia, os jogadores de linha do Brasil atuarão com camisa amarela, calção branco e meiões brancos.

Os goleiros, por sua vez, utilizarão uniforme verde, substituindo o conjunto vermelho inicialmente previsto.

Procuradas, Fifa e Nike não comentaram a mudança. A CBF afirmou que o uniforme vermelho de goleiro não faz parte da coleção atual da seleção.

Historicamente, goleiros brasileiros já atuaram com uniformes vermelhos em edições anteriores da Copa, como em 2013 e 2014.

A partida contra a Escócia pode definir a posição final do Brasil no Grupo C e o caminho da seleção no mata-mata da competição.