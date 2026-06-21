"Perdemos um jogador muito importante", diz Paquetá sobre lesão de Raphinha

O meia Lucas Paquetá afirmou neste domingo, 21, que a seleção brasileira sente a ausência de Raphinha após a lesão sofrida pelo atacante na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, pela Copa do Mundo.

O jogador também destacou a evolução de Vinícius Júnior com a camisa da seleção e atribuiu parte desse crescimento à chegada do técnico Carlo Ancelotti.

Em entrevista coletiva em Nova Jersey, onde a delegação brasileira está concentrada, Paquetá classificou Raphinha como uma peça importante para o time.

“Rapha é importantíssimo para nós, todos conhecemos suas características: suas variantes, sua velocidade, o poder de atacar os espaços, de finalização. Perdemos um jogador muito importante”, afirmou.

O atacante do Barcelona sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita durante o primeiro tempo da partida contra o Haiti. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou uma previsão oficial de retorno, embora pessoas próximas ao atleta estimem que ele possa estar disponível em uma eventual disputa das oitavas de final.

“Raphinha se dedica muito e vai fazer o possível e o impossível para voltar o quanto antes”, disse Paquetá.

“Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Já o vimos trabalhando de maneira intensiva para se recuperar o mais breve possível. Estamos ansiosos para que volte o quanto antes e nos ajude”, acrescentou.

Vinícius Júnior ganha protagonismo

Paquetá também elogiou o momento vivido por Vinícius Júnior na seleção. O atacante do Real Madrid soma dois gols e uma assistência nas duas primeiras partidas do Brasil na Copa, contra Marrocos e Haiti.

Na avaliação do meio-campista, o camisa 7 tem assumido um papel mais decisivo com a equipe nacional.

“Vini vem em uma fase crescente muito boa dentro da seleção. Do meu ponto de vista, não é que já não estivesse fazendo grandes partidas, mas agora é mais protagonista e decisivo”, afirmou.

Paquetá destacou ainda a influência de Carlo Ancelotti, que trabalhou com Vinícius no Real Madrid antes de assumir a seleção brasileira.

“Vini já o conhece e se sente mais à vontade. Tem mais confiança, e isso influencia um pouco”, disse.

Os dois jogadores construíram amizade ainda nas categorias de base do Flamengo.

“O conheci muito jovem e criamos esse laço desde a época do Flamengo. Estou muito feliz de estar ao seu lado na seleção. Eu o admiro e tenho um respeito enorme por ele. Estar vivendo mais uma Copa do Mundo é especial para nós”, declarou.

Neymar perto do retorno

Outro tema abordado por Paquetá foi a situação de Neymar, que voltou a treinar após ficar um mês afastado devido a uma lesão muscular de grau II na panturrilha direita.

“Estamos muito felizes com a volta de Neymar. É um cara importantíssimo para a nossa seleção, tem uma história linda e ainda pode nos ajudar muito. Espero que jogue de novo o quanto antes”, afirmou.

O técnico Carlo Ancelotti já indicou que o camisa 10 estará à disposição para o confronto contra a Escócia.

Disputa pela liderança

Com quatro pontos, o Brasil lidera o Grupo C e enfrenta a Escócia na próxima quarta-feira, em Miami Gardens, em partida que vale a primeira colocação da chave.

Segundo Paquetá, terminar a fase de grupos na liderança pode trazer uma vantagem importante para a sequência da competição.

“O único objetivo é vencer e terminar em primeiro. Isso facilita a logística de viagens, o descanso e a recuperação dos jogadores durante a Copa”, indicou o meia, ao comentar a importância do confronto decisivo.