De 'time da América' ao mais rico do mundo: conheça o Dallas Cowboys, que vai jogar no Rio

RESUMO | O Dallas Cowboys é uma das franquias mais tradicionais, populares e valiosas da National Football League (NFL), com uma história marcada por dinastias vitoriosas, recordes de público e uma legião de torcedores ao redor do planeta.

O Dallas Cowboys é muito mais do que uma simples equipe de futebol americano; trata-se de um verdadeiro fenômeno cultural e esportivo que transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos para se consolidar como uma marca global.

Fundado em 28 de janeiro de 1960 como uma franquia de expansão na NFL, o time rapidamente superou os tropeços iniciais de seus primeiros anos para construir um legado. Com sede administrativa em Frisco e mandando seus jogos no ultra-tecnológico AT&T Stadium, em Arlington, Texas, a equipe é carinhosamente conhecida como "America's Team" (O Time da América) devido à sua enorme base de fãs nacional e internacional, além de ostentar o recorde de sequências de lotação esgotada em partidas de temporada regular e playoffs.

Financeiramente, a franquia comandada pelo bilionário Jerry Jones estabelece patamares respeitáveis para qualquer outra equipe do planeta. Em 2015, o Dallas Cowboys tornou-se o primeiro time de esportes da história a atingir a avaliação de mercado de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 22,2 bilhões), liderando a célebre lista da revista Forbes por mais de uma década consecutiva.

Quebrando barreiras sucessivas, a equipe se tornou a primeira a ultrapassar a marca de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,5 bilhões) e, nos registros recentes de o final de 2025, o valor estimado da organização gira em torno de impressionantes US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 72,15 bilhões). Esse império econômico é sustentado por receitas recordes de bilheteria, patrocínios — incluindo pioneirismos em acordos de criptomoedas e plataformas digitais — e uma visibilidade midiática sem igual no esporte profissional.

Conferência, divisão e os títulos que cimentaram a dinastia

Na estrutura organizacional da NFL, o Dallas Cowboys compete na NFC East (Divisão Leste da Conferência Nacional - NFC). Ao longo de suas mais de seis décadas de história, a franquia acumulou conquistas, incluindo 25 títulos divisionais, 10 campeonatos de conferência e oito participações no Super Bowl — empatando com Pittsburgh Steelers, Denver Broncos e San Francisco 49ers como o segundo maior número de presenças na grande decisão, atrás apenas do New England Patriots.

O ápice do sucesso dos Cowboys traduz-se em cinco títulos de Super Bowl, conquistados em eras distintas sob o comando de técnicos lendários:

Super Bowl VI (1971): Vitória contundente por 24 a 3 sobre o Miami Dolphins, coroando a genialidade do técnico Tom Landry e a liderança do quarterback Roger Staubach.

Vitória contundente por 24 a 3 sobre o Miami Dolphins, coroando a genialidade do técnico Tom Landry e a liderança do quarterback Roger Staubach. Super Bowl XII (1977): Um triunfo dominante por 27 a 10 frente ao Denver Broncos, impulsionado pela lendária defesa "Doomsday Defense".

Um triunfo dominante por 27 a 10 frente ao Denver Broncos, impulsionado pela lendária defesa "Doomsday Defense". Super Bowl XXVII (1992): O início da dinastia dos anos 90 sob a batuta de Jimmy Johnson, com uma goleada histórica de 52 a 17 sobre o Buffalo Bills.

O início da dinastia dos anos 90 sob a batuta de Jimmy Johnson, com uma goleada histórica de 52 a 17 sobre o Buffalo Bills. Super Bowl XXVIII (1993): O bicampeonato consecutivo vencendo novamente os Bills, desta vez por 30 a 13, fazendo dos Cowboys a primeira equipe da história a vencer a final após iniciar a temporada com duas derrotas.

O bicampeonato consecutivo vencendo novamente os Bills, desta vez por 30 a 13, fazendo dos Cowboys a primeira equipe da história a vencer a final após iniciar a temporada com duas derrotas. Super Bowl XXX (1995): O quinto anel da franquia, conquistado com uma vitória por 27 a 17 sobre o Pittsburgh Steelers sob o comando do técnico Barry Switzer.

As lendas e os principais jogadores da história da franquia

A grandeza do Dallas Cowboys é sustentada por uma galeria de atletas lendários que redefiniram posições e deixaram marcas nas estatísticas da NFL. Uma delas é a recusa em aposentar oficialmente os números de camisas, preferindo eternizar os maiores ícones no exclusivo Ring of Honor (Anel de Honra) que circunda o estádio, além de contar com dezenas de representantes eternizados no Pro Football Hall of Fame, em Canton.

Entre os nomes mais sagrados da história do clube destaca-se o trio ofensivo apelidado de "The Triplets" (Os Trigêmeos), formado pelo quarterback Troy Aikman, pelo running back Emmitt Smith e pelo wide receiver Michael Irvin, que conduziram a franquia aos títulos dos anos 90. Na história recente e nas estatísticas de carreira, destacam-se:

Troy Aikman: O lendário quarterback e Hall da Fama que liderou a dinastia da franquia nos anos 1990, conquistando três títulos de Super Bowl (XXVII, XXVIII e XXX) e sendo coroado MVP do Super Bowl XXVII.

O lendário quarterback e Hall da Fama que liderou a dinastia da franquia nos anos 1990, conquistando três títulos de Super Bowl (XXVII, XXVIII e XXX) e sendo coroado MVP do Super Bowl XXVII. Tony Romo: Quarterback recordista de passes para touchdown pela franquia, com 248 pontuações entre 2004 e 2016.

Quarterback recordista de passes para touchdown pela franquia, com 248 pontuações entre 2004 e 2016. Emmitt Smith: O maior running back da história da NFL, acumulando 17.162 jardas terrestres e 153 touchdowns com a camisa dos Cowboys entre 1990 e 2002.

O maior running back da história da NFL, acumulando 17.162 jardas terrestres e 153 touchdowns com a camisa dos Cowboys entre 1990 e 2002. Jason Witten: O histórico tight end dono de recordes na franquia, com 1.215 recepções e 12.977 jardas recebidas.

O histórico tight end dono de recordes na franquia, com 1.215 recepções e 12.977 jardas recebidas. DeMarcus Ware: O terror das defesas adversárias, líder de sacks do time com 117,0 derrubadas de quarterback.

As grandes rivalidades da NFC East e da NFL

Por fazer parte de uma das divisões mais tradicionais e estáveis da NFL desde a fusão AFL-NFL, o Dallas Cowboys cultiva rivalidades que mobilizam milhões de torcedores todos os anos. Os confrontos divisionais contra o Washington Commanders, o Philadelphia Eagles e o New York Giants são sinônimos de partidas duríssimas, tensão dentro de campo e muita história .

Washington Commanders: Considerada por analistas e pela revista Sports Illustrated como uma das maiores rivalidades de todos os esportes, a inimizade nasceu antes mesmo da fundação da franquia, originada em disputas de bastidores entre o fundador Clint Murchison Jr. e o proprietário de Washington, George Preston Marshall, pelo controle de mercado no Sul dos Estados Unidos.

Considerada por analistas e pela revista Sports Illustrated como uma das maiores rivalidades de todos os esportes, a inimizade nasceu antes mesmo da fundação da franquia, originada em disputas de bastidores entre o fundador Clint Murchison Jr. e o proprietário de Washington, George Preston Marshall, pelo controle de mercado no Sul dos Estados Unidos. Philadelphia Eagles: Um confronto marcado por alta intensidade física, episódios históricos de rivalidade nas arquibancadas e decisões diretas de divisão e vagas nos playoffs.

Um confronto marcado por alta intensidade física, episódios históricos de rivalidade nas arquibancadas e decisões diretas de divisão e vagas nos playoffs. New York Giants: O clássico de maior apelo geográfico e midiático no nordeste e sul dos EUA, recheado de duelos decisivos em playoffs e partidas de grande impacto na temporada regular.

Fora da divisão, os Cowboys também mantêm rivalidades interconference e de pós-temporada eletrizantes contra potências como o San Francisco 49ers (protagonistas de capítulos históricos como "The Catch" e batalhas épicas nos anos 90) e o Pittsburgh Steelers, equipe com quem disputou o maior número de finais de Super Bowl na história da liga.

O histórico NFL Rio Game: Baltimore Ravens x Dallas Cowboys no Maracanã

O Rio de Janeiro se prepara para viver um momento inédito em sua história esportiva com a realização da primeira partida de temporada regular da NFL em solo carioca. Marcado para o domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília), o confronto válido pela Semana 3 levará duas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos — Baltimore Ravens e Dallas Cowboys — para o gramado do icônico Estádio do Maracanã. O evento histórico também contará com um show do intervalo de peso comandado por Ricky Martin e Pedro Sampaio, consolidando o Brasil de vez no roteiro global de grandes eventos da liga.

Onde assistir

Para os fãs que não estarão nas arquibancadas do Maracanã, o confronto terá ampla cobertura multiplataforma no país:

Televisão: Transmissão ao vivo pelos canais SporTV.

Transmissão ao vivo pelos canais SporTV. Streaming: Opções de exibição digital através do ge tv, ge.globo, Globoplay e do serviço oficial NFL Game Pass (disponível via DAZN).

Quando o Dallas Cowboys foi fundado na NFL?

A franquia foi criada em 28 de janeiro de 1960 como um time de expansão na liga.

Quantos títulos de Super Bowl os Cowboys possuem?

A equipe conquistou cinco títulos de Super Bowl (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995).

Qual é o estádio atual do Dallas Cowboys?

O time manda seus jogos no moderno AT&T Stadium, localizado em Arlington, Texas, inaugurado em 2009.

Por que o time é chamado de "America's Team"?

O apelido surgiu após a temporada de 1978, cunhado por um editor da NFL Films devido à imensa popularidade nacional e à presença massiva de torcedores da equipe em jogos fora de casa.

Quanto vale atualmente a franquia do Dallas Cowboys?

Valorado em cerca de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 72,15 bilhões), o clube é reconhecido consistentemente como o time esportivo mais valioso do mundo.