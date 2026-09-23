De 'time da América' ao mais rico do mundo: conheça o Dallas Cowboys, que vai jogar no Rio

Dallas Cowboys é uma das mais valiosas franquias do esporte mundial, mas vive uma seca de mais de 30 anos sem títulos da NFL. (Reprodução/NFL) (Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 15h59.
RESUMO | O Dallas Cowboys é uma das franquias mais tradicionais, populares e valiosas da National Football League (NFL), com uma história marcada por dinastias vitoriosas, recordes de público e uma legião de torcedores ao redor do planeta.
O Dallas Cowboys é muito mais do que uma simples equipe de futebol americano; trata-se de um verdadeiro fenômeno cultural e esportivo que transcendeu as fronteiras dos Estados Unidos para se consolidar como uma marca global.
Fundado em 28 de janeiro de 1960 como uma franquia de expansão na NFL, o time rapidamente superou os tropeços iniciais de seus primeiros anos para construir um legado. Com sede administrativa em Frisco e mandando seus jogos no ultra-tecnológico AT&T Stadium, em Arlington, Texas, a equipe é carinhosamente conhecida como "America's Team" (O Time da América) devido à sua enorme base de fãs nacional e internacional, além de ostentar o recorde de sequências de lotação esgotada em partidas de temporada regular e playoffs.
Financeiramente, a franquia comandada pelo bilionário Jerry Jones estabelece patamares respeitáveis para qualquer outra equipe do planeta. Em 2015, o Dallas Cowboys tornou-se o primeiro time de esportes da história a atingir a avaliação de mercado de US$ 4 bilhões (cerca de R$ 22,2 bilhões), liderando a célebre lista da revista Forbes por mais de uma década consecutiva.
Quebrando barreiras sucessivas, a equipe se tornou a primeira a ultrapassar a marca de US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55,5 bilhões) e, nos registros recentes de o final de 2025, o valor estimado da organização gira em torno de impressionantes US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 72,15 bilhões). Esse império econômico é sustentado por receitas recordes de bilheteria, patrocínios — incluindo pioneirismos em acordos de criptomoedas e plataformas digitais — e uma visibilidade midiática sem igual no esporte profissional.
Na estrutura organizacional da NFL, o Dallas Cowboys compete na NFC East (Divisão Leste da Conferência Nacional - NFC). Ao longo de suas mais de seis décadas de história, a franquia acumulou conquistas, incluindo 25 títulos divisionais, 10 campeonatos de conferência e oito participações no Super Bowl — empatando com Pittsburgh Steelers, Denver Broncos e San Francisco 49ers como o segundo maior número de presenças na grande decisão, atrás apenas do New England Patriots.
O ápice do sucesso dos Cowboys traduz-se em cinco títulos de Super Bowl, conquistados em eras distintas sob o comando de técnicos lendários:
A grandeza do Dallas Cowboys é sustentada por uma galeria de atletas lendários que redefiniram posições e deixaram marcas nas estatísticas da NFL. Uma delas é a recusa em aposentar oficialmente os números de camisas, preferindo eternizar os maiores ícones no exclusivo Ring of Honor (Anel de Honra) que circunda o estádio, além de contar com dezenas de representantes eternizados no Pro Football Hall of Fame, em Canton.
Entre os nomes mais sagrados da história do clube destaca-se o trio ofensivo apelidado de "The Triplets" (Os Trigêmeos), formado pelo quarterback Troy Aikman, pelo running back Emmitt Smith e pelo wide receiver Michael Irvin, que conduziram a franquia aos títulos dos anos 90. Na história recente e nas estatísticas de carreira, destacam-se:
Por fazer parte de uma das divisões mais tradicionais e estáveis da NFL desde a fusão AFL-NFL, o Dallas Cowboys cultiva rivalidades que mobilizam milhões de torcedores todos os anos. Os confrontos divisionais contra o Washington Commanders, o Philadelphia Eagles e o New York Giants são sinônimos de partidas duríssimas, tensão dentro de campo e muita história .
Fora da divisão, os Cowboys também mantêm rivalidades interconference e de pós-temporada eletrizantes contra potências como o San Francisco 49ers (protagonistas de capítulos históricos como "The Catch" e batalhas épicas nos anos 90) e o Pittsburgh Steelers, equipe com quem disputou o maior número de finais de Super Bowl na história da liga.
O Rio de Janeiro se prepara para viver um momento inédito em sua história esportiva com a realização da primeira partida de temporada regular da NFL em solo carioca. Marcado para o domingo, 27, às 17h25 (horário de Brasília), o confronto válido pela Semana 3 levará duas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos — Baltimore Ravens e Dallas Cowboys — para o gramado do icônico Estádio do Maracanã. O evento histórico também contará com um show do intervalo de peso comandado por Ricky Martin e Pedro Sampaio, consolidando o Brasil de vez no roteiro global de grandes eventos da liga.
Onde assistir
Para os fãs que não estarão nas arquibancadas do Maracanã, o confronto terá ampla cobertura multiplataforma no país:
A franquia foi criada em 28 de janeiro de 1960 como um time de expansão na liga.
A equipe conquistou cinco títulos de Super Bowl (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995).
O time manda seus jogos no moderno AT&T Stadium, localizado em Arlington, Texas, inaugurado em 2009.
O apelido surgiu após a temporada de 1978, cunhado por um editor da NFL Films devido à imensa popularidade nacional e à presença massiva de torcedores da equipe em jogos fora de casa.
Valorado em cerca de US$ 13 bilhões (aproximadamente R$ 72,15 bilhões), o clube é reconhecido consistentemente como o time esportivo mais valioso do mundo.