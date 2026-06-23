Neymar tem mais gols que o restante da Seleção somado; veja

O retorno de Neymar, que volta a ser relacionado pela Seleção Brasileira após quase três anos, dá a Carlo Ancelotti a possibilidade de contar com um jogador que, sozinho, soma mais gols com a camisa amarelinha do que todos os outros 25 convocados juntos.

Presente na Seleção Brasileira desde 2010, o atacante do Santos construiu uma trajetória de grande regularidade com a camisa amarela. Ao longo de sua passagem pela equipe nacional, já marcou 79 gols em 128 jogos, se consolidando como uma das principais referências ofensivas do período.

O peso dos números ganha ainda mais destaque quando comparado ao restante do grupo atual. Somadas, as contribuições de todos os demais convocados resultam em 77 gols pela Seleção, distribuídos entre 17 jogadores.

Entre os atletas do elenco, há ainda nomes que nunca marcaram pela equipe principal. Casos de Fabinho, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira e Éderson, além dos goleiros Alisson, Ederson e Weverton, que seguem sem gols pela Seleção Brasileira.

A estatística ganha ainda mais peso pelo longo período de ausência de Neymar, que não atua pelo Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco do joelho esquerdo. Seu último gol pela Seleção foi na Copa do Mundo de 2022, em dezembro, na eliminação diante da Croácia.

Entre os demais convocados, Lucas Paquetá é quem mais se aproxima do camisa 10, com 13 gols em 65 jogos. Raphinha e Vinícius Jr. aparecem empatados, com 11 gols cada, mas o atacante do Real Madrid vive grande fase e pode ultrapassar o colega do Barcelona, que se lesionou na partida contra o Haiti.

Neymar, por sua vez, é o maior artilheiro da história da Seleção, considerando apenas jogos oficiais, com 79 gols — dois a mais que Pelé. No entanto, se incluídas partidas não oficiais e contra seleções combinadas, o Rei do Futebol lidera com 95 gols, como era comum até meados da década de 1980.

Apesar da expectativa em torno do retorno, ainda não há garantia de que Neymar atuará contra a Escócia. Ele voltou a treinar normalmente no domingo, 21, e teve poucas atividades antes de ser convocado por Ancelotti. A tendência é que comece no banco e possa ganhar minutos no decorrer da partida, caso o contexto permita.

A comissão técnica e o departamento médico planejam uma reintegração gradual, mirando o atacante em plena condição física a partir do mata-mata.

Ranking de gols pela Seleção Brasileira