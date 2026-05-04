Esporte

João Fonseca descobre possíveis adversários em no Masters 1000

Tenista pode enfrentar número 5 do mundo já na terceira rodada do torneio; mesmo assim, chave evitou confrontos mais complicados

João Fonseca: brasileiro tenta fazer história no torneio de Roma, na Itália (Clive Brunskill/Getty Images)

João Fonseca: brasileiro tenta fazer história no torneio de Roma, na Itália (Clive Brunskill/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h56.

João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 4, seus possíveis adversários da estreia no Masters 1000, de Roma, na Itália. Após sorteio das chaves do saibro, o brasileiro descobriu que seu primeiro confronto sairá do vencedor do duelo entre o francês Valentim Royer e o sérvio Hamad Medjedovic. 

Além disso, em caso de vitória, poderá enfrentar o canadense, número 5 do mundo, Felix Aliassime na próxima rodada, considerado um dos adversários mais difíceis dessas rodadas iniciais.

João Fonseca entra de bye em Roma

João Fonseca entrou de bye no torneio de Roma e por isso, vai estrear apenas na segunda rodada, por isso, aguarda o vencedor do duelo entre francês e sérvio para conhecer seu adversário.

A data do jogo de estreia de Fonseca ainda não foi confirmada, mas deve acontecer ainda nesta sexta-feira ou sábado.

Essa será a primeira vez do brasileiro enfrentando o francês Valentim Royer ou o sérvio Hamad Medjedovic. Além disso, o jogador também quer seu primeiro triunfo em Roma. No ano passado, perdeu para o húngaro Fabian Maroszan na estreia. 

O sorteio foi favorável para João que escapou de tenistas melhores posicionados no ranking, como o italiano Jannik Sinner, número 1, e o norte-americano Ben Shelton, sexto colocado.

O adversário mais complicado do tenista brasileiro pode aparecer na terceira rodada, sendo o canadense Felix Aliassime, número 5 do ranking.

João Fonseca não entra em quadra desde o dia 26 de abril, quando foi derrotado para o espanhol Rafael Jodar no Madrid Open.

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