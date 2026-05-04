João Fonseca descobre possíveis adversários em no Masters 1000

João Fonseca conheceu nesta segunda-feira, 4, seus possíveis adversários da estreia no Masters 1000, de Roma, na Itália. Após sorteio das chaves do saibro, o brasileiro descobriu que seu primeiro confronto sairá do vencedor do duelo entre o francês Valentim Royer e o sérvio Hamad Medjedovic.

Além disso, em caso de vitória, poderá enfrentar o canadense, número 5 do mundo, Felix Aliassime na próxima rodada, considerado um dos adversários mais difíceis dessas rodadas iniciais.

João Fonseca entra de bye em Roma

João Fonseca entrou de bye no torneio de Roma e por isso, vai estrear apenas na segunda rodada, por isso, aguarda o vencedor do duelo entre francês e sérvio para conhecer seu adversário.

A data do jogo de estreia de Fonseca ainda não foi confirmada, mas deve acontecer ainda nesta sexta-feira ou sábado.