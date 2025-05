João Fonseca derrota ex-top 10 em sua estreia em Roland Garros e avança para 2ª fase

Em sua estreia em Roland Garros, João Fonseca teve uma performance que ficará nos corações e mentes do público por longo tempo. Em sua primeira participação no Aberto da França, o tenista brasileiro, atualmente na 65ª posição do ranking mundial, venceu o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, avançando à próxima fase.

Na segunda rodada, Fonseca enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, que ocupa o 147º lugar no ranking.

João Fonseca demonstra confiança em competições de grande porte, especialmente em Grand Slams. Em janeiro, no Australian Open, ele já havia superado um adversário de peso, derrotando o então número 9 do mundo, Andrey Rublev, na primeira rodada. Nesta partida contra Hurkacz, jogador experiente, Fonseca dominou o jogo com golpes potentes, especialmente sua direita, não dando espaço para o adversário respirar.

Vice-campeão do ATP 250 de Genebra, onde perdeu para Novak Djokovic no último sábado, Hurkacz foi surpreendido pela velocidade e precisão dos golpes de Fonseca em Paris. Sem cometer muitos erros, o brasileiro apresentou um desempenho digno de um top-10 mundial. A torcida brasileira vibrava a cada ponto, com aplausos e até a tradicional "ôla", enquanto Fonseca comemorava com os punhos cerrados.

João Fonseca venceu por 6/2, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 40 minutos, garantindo sua vaga na segunda rodada de Roland Garros. Com as eliminações precoces de Bia Haddad e Thiago Monteiro, ele segue como único brasileiro ainda na disputa.

Como foi a partida?

A atmosfera das partidas de João Fonseca em Roland Garros é única. Os torcedores brasileiros acompanham todos os pontos com entusiasmo, muitas vezes cantando músicas ensaiadas, o que aumenta a pressão sobre os adversários. Hurkacz, apesar da experiência, sentiu essa pressão desde o início. Começando sacando, quase teve o serviço quebrado logo no primeiro game, mas conseguiu se salvar após igualdade em 40-40. Fonseca mostrou rapidamente que estava disposto a incomodar, empatando o jogo com dois aces consecutivos e golpes de direita fortes.

Não demorou para que Fonseca conseguisse duas quebras de serviço no primeiro set, demonstrando agressividade e dificultando a vida do polonês. Com o placar em 5/1, a vitória no set já parecia certa. Hurkacz confirmou seu primeiro game, mas perdeu logo depois, fechando o set em 6/2.

No segundo set, Hurkacz iniciou com o saque, mas foi novamente surpreendido por Fonseca, que aplicou outra quebra logo no começo e ampliou a vantagem para 3/1. O brasileiro manteve o ritmo, administrando a liderança e fechando o set com tranquilidade por 6/4.

No terceiro set, a vitória de Fonseca parecia inevitável. Jogando com inteligência, ele viu Hurkacz perder o controle em várias jogadas, refletindo a pressão da partida. Com saques precisos, Fonseca abriu 5/1 e fechou o confronto em 6/2.