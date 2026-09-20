SP Open 2026: Luisa Stefani disputa bicampeonato de duplas e finais definem campeãs inéditas

O Brasil estará representado na decisão de duplas do SP Open 2026 com Luisa Stefani, que busca o segundo título consecutivo da competição ao lado da canadense Gabriela Dabrowski neste domingo, 20 de setembro. As cabeças de chave número 1 enfrentam as americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa às 13h, na quadra central do Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

A programação do último dia do torneio também contará com a final de simples, marcada para não antes das 15h30. O confronto será entre a argentina Nadia Podoroska e a espanhola Kaitlin Quevedo, que disputam pela primeira vez uma decisão de um torneio da categoria WTA 250, nível do circuito profissional feminino.

Luisa Stefani chega à final ocupando o terceiro lugar do ranking mundial de duplas, sua melhor posição na carreira, e tenta conquistar o quarto título da parceria com Gabriela Dabrowski na temporada.

A brasileira conquistou o troféu de duplas do SP Open em 2025 ao lado da húngara Timea Babos. Nesta edição, a paulista e Dabrowski avançaram à decisão após uma semifinal equilibrada contra as chinesas Yiming Dang e Xiaodi You.

O duelo terminou com vitória por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 11-9 no match tie-break, formato de desempate utilizado no terceiro set das partidas de duplas.

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski no SP Open (SP Open/Divulgação)

A dupla brasileira começou atrás no placar e precisou reagir após perder o primeiro set. No segundo período, Stefani e Dabrowski chegaram a ficar em desvantagem com duas quebras de serviço, mas conseguiram recuperar o controle da partida e salvaram um match-point antes da vitória.

"Acho que começamos um pouco lentas e elas entraram com tudo, fazendo coisas diferentes do que talvez a gente esperava. Mérito para elas por terem nos desestabilizado um pouco, mas acho que tentamos nos manter no jogo o máximo possível", afirmou Luisa Stefani.

A tenista brasileira também destacou a participação da torcida na recuperação da equipe durante a semifinal.

"A partir do início do segundo set, acho que o público realmente elevou a energia. O público nos motivou muito para entrar no ritmo e no momento. É muito bom conseguir uma vitória quando não estamos no nosso melhor. Temos a oportunidade de fazer melhor amanhã", disse.

Na outra semifinal da chave de duplas, Anna Rogers e Allura Zamarripa venceram Anastasia Tikhonova e a ucraniana Valeriya Strakhova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Podoroska e Quevedo disputam primeira final de simples no WTA 250

A final de simples do SP Open 2026 terá duas jogadoras em busca do primeiro título da carreira em torneios WTA 250: Nadia Podoroska e Kaitlin Quevedo.

A argentina garantiu presença na decisão após derrotar a espanhola Paula Badosa, segunda cabeça de chave do torneio, por 6/3 e 6/4 na semifinal disputada neste sábado, 19.

"Primeira final depois de tantos anos no circuito. Muito feliz com a semana, com a maneira que tenho jogado, com o jeito que lidei com as adversidades. Mais ainda por ser na América do Sul. Sou da Argentina e fazer a primeira final no Brasil é muito especial", afirmou Podoroska.

Aos 29 anos, a argentina atravessa uma fase de retorno após mais de um ano afastada por lesões no quadril e no ombro. O período fora das quadras fez com que a tenista deixasse o grupo das 300 melhores colocadas do ranking mundial.

Em 2020, Podoroska alcançou a semifinal de Roland Garros, um dos quatro torneios do Grand Slam, principal grupo de competições do tênis mundial.

"Estar podendo jogar tênis é um prêmio. No ano passado, fiquei muito mal e houve muita incerteza de quando poderia retornar à quadra. É muita emoção jogar nesse nível, já que voltei apenas em abril", declarou.

A adversária da argentina será Kaitlin Quevedo, que venceu a francesa Anna Blinkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.

Nascida na Flórida, nos Estados Unidos, Quevedo tem mãe americana e pai espanhol. Aos 20 anos, a tenista vive sua melhor temporada profissional após ter alcançado o quinto lugar do ranking mundial juvenil.

"É incrível, estou muito feliz. Acho que agora todo o trabalho que estamos fazendo está tendo recompensa e estou super orgulhosa de poder competir neste nível também", afirmou a espanhola.

Negra Li e Djamila Ribeiro participam do encerramento do SP Open

A programação de encerramento do SP Open 2026 terá a participação da cantora Negra Li e da escritora Djamila Ribeiro neste domingo, 20, no Parque Villa-Lobos.

Antes da final de simples, Negra Li será responsável por cantar o Hino Nacional Brasileiro. Na cerimônia de premiação, Djamila Ribeiro levará o troféu da campeã até a quadra, que será entregue por Maria Sharapova, ex-número 1 do mundo e vencedora de cinco títulos de Grand Slam.

Gabriela Carvalho conquista primeira edição do SP Open Rising Stars

Gabriela Carvalho foi a campeã da primeira edição do SP Open Rising Stars, torneio destinado às principais tenistas brasileiras de até 14 anos.

A paulista venceu a catarinense Martina Passold na final deste sábado, 19, por duplo 6/0.

Com o título, Gabriela garantiu uma vaga no IMG Academy International Championships, competição juvenil realizada na Flórida, nos Estados Unidos, e preparatória para o tradicional Orange Bowl. A atleta também terá passagem e hospedagem custeadas para participar do torneio.

"Eu tive um frio na barriga no primeiro jogo do torneio, mas depois foi passando. Acho que foi uma experiência bem legal estar junto com as atletas profissionais", afirmou Gabriela.

Martina Passold destacou a experiência de disputar partidas nas mesmas instalações utilizadas pelas atletas profissionais durante o SP Open.

"Foi muito proveitoso, gostei bastante. A gente conseguiu ficar do lado de várias tenistas muito boas, que eu admiro bastante. A semana foi bem boa, foi muito legal", comentou.

Programação do último dia do SP Open 2026

Quadra Central Maria Esther Bueno

13h – Final de duplas

[1] Gabriela Dabrowski (CAN) / Luisa Stefani (BRA) x [4] Anna Rogers (USA) / Allura Zamarripa (USA)

Não antes das 15h30 – Final de simples

[7] Kaitlin Quevedo (ESP) x Nadia Podoroska (ARG)