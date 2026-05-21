Roland Garros 2026: João Fonseca e Bia Haddad serão os únicos brasileiros no torneio

O Brasil terá apenas dois representantes nas chaves principais de simples de Roland Garros 2026. Após uma série de eliminações nas classificatórias nesta quarta-feira, 20, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia serão os únicos brasileiros garantidos no Grand Slam disputado em Paris.

Os dois já estavam classificados diretamente pelo ranking mundial. Fonseca ocupa atualmente a 30ª posição da ATP, enquanto Bia aparece em 78º no ranking da WTA.

As chaves masculina e feminina começam no próximo domingo, 24 de maio. O sorteio dos confrontos será realizado nesta quinta-feira, 21.

Brasileiros foram eliminados

O tênis brasileiro começou o qualifying com cinco atletas. Laura Pigossi caiu ainda na estreia, na terça-feira, 19.

Já na quarta-feira, 20, outros quatro brasileiros foram eliminados na segunda rodada das classificatórias. Ex-número 1 do Brasil, Thiago Wild perdeu para o americano Emilio Nava por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Gustavo Heide também foi derrotado em sets diretos pelo austríaco Jurij Rodionov, com parciais de 6/1 e 6/4.

Pedro Boscardin Dias e João Lucas Reis chegaram a vencer o primeiro set de seus jogos, mas sofreram viradas idênticas. Dias perdeu para o canadense Alexis Galarneau por 4/6, 6/3 e 6/4, enquanto Reis foi derrotado pelo lituano Vilius Gaubas pelo mesmo placar.

João Fonseca será o único brasileiro na chave masculina

Principal nome do tênis brasileiro da atualidade, João Fonseca disputará pela primeira vez a chave principal de Roland Garros como integrante do top 30 da ATP.

O torneio deste ano não terá o espanhol Carlos Alcaraz, atual bicampeão, que segue fora por conta de uma lesão no punho. O italiano Jannik Sinner, atual número um do mundo e vice-campeão da última edição, tentará conquistar seu primeiro título em Paris.

Outro desfalque confirmado é o italiano Lorenzo Musetti, semifinalista da edição passada, que sofreu uma lesão muscular durante o Masters de Roma.

Bia Haddad estará na chave feminina

Na chave feminina, Beatriz Haddad Maia será a representante brasileira entre as principais tenistas do circuito.

A americana Coco Gauff chega como atual campeã do torneio, enquanto a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, busca um título inédito em Roland Garros.

A chave ainda terá a presença da cazaque Elena Rybakina e da polonesa Iga Swiatek, que tentará conquistar o pentacampeonato em Paris.

Quando serão as finais de Roland Garros?

A final feminina de Roland Garros será disputada em 6 de junho, às 10h (horário de Brasília). Já a decisão masculina está marcada para 7 de junho, também às 10h.

Nas duplas, a final masculina acontecerá no sábado, 6, às 6h da manhã. A decisão feminina será no domingo, 7, às 7h.