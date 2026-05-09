O brasileiro João Fonseca foi derrotado pelo sérvio Hamad Medjedovic neste sábado, 9, na estreia do Masters 1000 de Roma. O sérvio venceu por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6(1), em partida válida pela segunda rodada do torneio, disputada na Supertennis Arena.

Cabeça de chave em Roma pela primeira vez, Fonseca começou melhor e venceu o primeiro set, mas Medjedovic reagiu na sequência e confirmou a virada no tie-break decisivo do terceiro set.

Fonseca e Medjedovic nunca haviam se enfrentado no circuito profissional de tênis.

Quem é Hamad Medjedovic?

Aos 22 anos, Hamad Medjedovic é considerado uma das principais promessas do tênis sérvio. O atleta ganhou projeção internacional em 2023, quando conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas sub-21 do mundo. Na edição seguinte do torneio, foi a vez de João Fonseca levantar o troféu.

Medjedovic é apadrinhado pelo tenista sérvio Novak Djokovic. A relação dos dois começou em 2020, quando o jovem ainda disputava torneios amadores. Em entrevista ao portal Sportskeeda, o pai do atleta afirmou que o ex-número 1 do mundo ajudou financeiramente o filho no início da carreira.

Como chega João Fonseca?

Esta foi a segunda participação de João Fonseca no Masters 1000 de Roma e a primeira como cabeça de chave.

Desde a edição passada, o brasileiro acumulou campanhas de destaque no circuito, com quartas de final no Masters 1000 de Monte Carlo e no ATP 500 de Munique, além de terceira rodada no Masters de Madri.

Em entrevista à Tennis TV antes da estreia, Fonseca afirmou que as características das quadras em Roma favoreciam seu estilo de jogo. “Uma quadra de saibro mais lenta, onde consigo gerar mais velocidade e a bola não fica fora de controle. Me sinto bastante confiante com o meu jogo e nos treinos; estou ansioso pela minha estreia”, afirmou.

A estreia do brasileiro estava inicialmente marcada para sexta-feira, 8, mas foi adiada após as chuvas que atingiram a Itália e alteraram o calendário do torneio.