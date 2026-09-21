Dia das Crianças: qual o melhor canal de vendas para o varejo?

Por Luiz Correia*

E se o varejo pudesse descobrir, antes do Dia das Crianças, qual canal tem maior potencial para converter seus clientes? Em vez de esperar até o dia 12 de outubro para colocar uma estratégia de comunicação à prova, já está na hora de as empresas transformarem essas próximas semanas que antecedem a data em um período de experimentação, testando diferentes canais de mensageria, ofertas, horários e frequências em grupos de consumidores, para identificar quais ofertas geram maior resposta em cada perfil e, com isso, extrair o melhor potencial que esta data pode oferecer.

Não faltam dados que mostrem o cenário extremamente favorável para o aproveitamento prévio de experimentações para o Dia das Crianças. Cerca de R$ 9,96 bilhões foram movimentados pelos varejistas neste período em 2025, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o maior volume de vendas em valores absolutos registrado nos últimos 12 anos. As perspectivas para este ano também chegam com uma sinalização positiva: o Dia dos Pais também teve o melhor desempenho no mesmo período histórico, movimentando R$ 8,52 bilhões, segundo a CNC.

Os números reforçam a expectativa de um segundo semestre aquecido, criando uma oportunidade não apenas de vender, mas de testar estratégias, entender o comportamento dos consumidores e ajustar a comunicação antes que a data chegue ao seu pico. Um laboratório de baixo risco, capaz de permitir ao varejista um melhor entendimento de qual cadência apostar para a divulgação de ofertas que realmente tenham uma boa performance.

Assim, os lojistas chegarão à Black Friday com um mix de canais já validados e testados, e não decididos no improviso.

Diagnóstico e testes de comunicação

Antes de iniciar qualquer campanha, é dever do varejista olhar, com máxima profundidade, para sua realidade. Como está a sua base de contatos? Quais canais já são (ou foram) utilizados na relação com seu público-alvo? Quais têm sido os resultados das vendas do Dia das Crianças nos anos anteriores?

Esse diagnóstico interno permite um mapeamento extenso do histórico estratégico do varejo, identificando lacunas existentes que precisam de uma maior atenção, assim como as melhores oportunidades que podem ser exploradas, em termos de canais conversacionais – levando em consideração não apenas o meio em si, mas a experiência que cada um permite construir.

O RCS, por exemplo, sistema de mensageria do Google, é uma excelente opção para experiências mais visuais e interativas, oferecendo recursos completos como carrosséis de produtos, imagens, gifs, vídeos e botões — muito vantajosos para ofertas de brinquedos, eletrônicos, calçados ou diferentes opções de presentes.

Além dele, o catálogo do WhatsApp é outra opção altamente benéfica, facilitando uma jornada de descoberta dentro da própria conversa, permitindo organizar produtos, exibir fotos, preços e informações, direcionando o consumidor para a compra, aplicável a itens variados.

Já o SMS, por sua vez, pode ser utilizado em comunicações mais objetivas e “urgentes”, como um lembrete de última hora sobre uma promoção ou sobre o prazo para comprar o presente.

Mensageria e experiência de compra

Independentemente do canal escolhido, é importante testar, também, diferentes horários de disparo, formatos de mensagem e calls-to-action — como “Compre agora”, “Confira os produtos” ou “Veja as ofertas” — para entender quais combinações conseguem gerar mais interação e conversão.

Essa busca por experiências mais imersivas e interativas, porém, não precisa ficar restrita ao espaço físico. Assim como muitos varejistas vêm incorporando tecnologias como IA e realidade aumentada para tornar a jornada de compra mais personalizada e envolvente, uma mensageria verdadeiramente rica permite levar essa mesma lógica para dentro do chat, e não apenas para a loja em si.

Ou seja, ao invés de utilizar a conversa apenas para informar uma promoção, transforme a mensagem em uma extensão da experiência de compra, apresentando produtos de forma visual, oferecendo diferentes caminhos de navegação e facilitando a tomada de decisão.

A experiência que, antes, dependia da presença física pode, portanto, se expandir para o universo digital, ampliando os pontos de contato entre marca e consumidor.

Aprendizado antes do pico de vendas

No fim, mais do que escolher entre o RCS, WhatsApp, SMS ou qualquer outro canal, o que está em jogo é a capacidade de o varejo aprender com seus próprios consumidores antes do momento de maior demanda.

As semanas que antecedem o Dia das Crianças oferecem uma janela valiosa para testar formatos, horários, ofertas, chamadas e experiências, identificar o que gera maior engajamento e ajustar a estratégia com base em dados reais.

Aqueles que compreenderem esse período não apenas como uma preparação para a data, mas como uma oportunidade de experimentação, chegarão ao dia 12 de outubro mais preparados para acertar na comunicação — e, consequentemente, mais próximos de conquistar resultados ainda melhores.

*Luiz Correia é head comercial na Pontaltech.