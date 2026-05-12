João Fonseca será cabeça de chave no Roland Garros

João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave em Roland Garros pela primeira vez em sua carreira. O jovem de 19 anos, que atualmente ocupa a 30ª posição no ranking da ATP, garantiu sua vaga entre os 32 melhores do mundo e, consequentemente, um posto de destaque na chave do segundo Grand Slam da temporada, que terá início no dia 24 de maio em Paris.

Apesar de uma eliminação precoce na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, Fonseca não apenas manteve sua posição no top 30, como também celebrou derrotas de outros tenistas que ameaçavam superá-lo no ranking. O espanhol Rafael Jodar ultrapassou Fonseca e assumiu a 29ª colocação, mas o brasileiro conseguiu se segurar na 30ª posição, o que lhe garantiu o status de cabeça de chave em Roland Garros.

Primeira experiência como cabeça de chave

Esta será a segunda vez que Fonseca participa de um Grand Slam como cabeça de chave. Em janeiro deste ano, no Australian Open, ele estreou na posição de 24º favorito, mas não conseguiu passar da primeira rodada, sendo derrotado pelo americano Eliot Spizzirri.

Antes de viajar para Paris, Fonseca ainda terá a oportunidade de ganhar ritmo no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, que começa no próximo domingo, 17 de maio.