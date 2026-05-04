Masters de Roma 2026 começa nesta segunda; veja programação e favoritos

O Masters 1000 e WTA 1000 de Roma, conhecido como Internazionali d’Italia, começa nesta segunda-feira, 4, e vai até 17 de maio, na Itália. O torneio é o último grande evento no saibro antes de Roland Garros e reúne os principais nomes do circuito mundial.

A edição de 2026 marca a 82ª disputa do tradicional Aberto de Roma, realizado desde 1930.

A chave principal feminina começa nesta terça-feira, 5, enquanto a masculina tem início na quarta-feira, 6.

As finais estão programadas para o fim de semana: a decisão feminina será no sábado, 16, e a masculina no domingo, 17, ambas às 12h (horário de Brasília).

Como funciona o torneio

As chaves contam com 96 jogadores, distribuídos em 128 posições. Os 32 cabeças de chave entram diretamente na segunda rodada.As três primeiras rodadas são disputadas ao longo de dois dias cada.

A partir das oitavas de final, os jogos passam a ocorrer em dias únicos. As oitavas femininas estão previstas para 11 de maio e as masculinas para o dia 12.

As semifinais serão disputadas em 14 de maio (feminino) e 15 de maio (masculino).

Quem são os favoritos ao título

O italiano Jannik Sinner e a bielorrussa Aryna Sabalenka, atuais números 1 do mundo, chegam como principais favoritos e buscam título inédito em Roma.

No masculino, também aparecem entre os favoritos o sérvio Novak Djokovic, dono de seis títulos no torneio, o alemão Alexander Zverev, campeão em 2017 e 2024, e o russo Daniil Medvedev, vencedor em 2023.

No feminino, os destaques incluem a polonesa Iga Swiatek, tricampeã, a cazaque Elena Rybakina, campeã em 2023, e a italiana Jasmine Paolini, atual campeã.

Uma das ausências confirmadas é a do espanhol Carlos Alcaraz, atual campeão, que está fora por lesão no punho.

João Fonseca: caminho do brasileiro

O brasileiro João Fonseca é o único representante do país na chave de simples. Ele disputa o torneio pela segunda vez.

Fonseca estreia entre sexta-feira, 8, e sábado, 9, contra o vencedor do duelo entre Valentin Royer e Hamad Medjedovic.

Se avançar, pode enfrentar Felix Auger-Aliassime na terceira rodada. Em uma eventual sequência no torneio, nomes como Daniil Medvedev aparecem no caminho.

Retorno de Djokovic ao saibro

Novak Djokovic volta às quadras em Roma para disputar seu primeiro torneio no saibro na temporada. Sua última participação foi em Indian Wells, no início de março.

O sérvio tem histórico relevante no torneio, com 12 finais disputadas e seis títulos conquistados.

Premiação e pontos

O torneio distribui a mesma premiação e pontuação para as chaves masculina e feminina.

O campeão recebe 1.000 pontos no ranking e premiação de R$ 5,89 milhões. O vice fica com 650 pontos e R$ 3,13 milhões.

Jogadores eliminados na primeira rodada recebem 10 pontos e cerca de R$ 124 mil.

Onde assistir ao Masters de Roma 2026

No Brasil, a transmissão é exclusiva dos canais Disney.

Os jogos das principais quadras terão exibição no ESPN 2, enquanto as demais partidas ficam disponíveis na plataforma Disney+.