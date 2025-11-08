Djokovic vence em Atenas e conquista seu 101º título

O sérvio Novak Djokovic conquistou, com uma convincente virada (4-6, 6-3 e 7-5), o título do torneio de Atenas, que venceu pela primeira vez e que representa o 101º troféu de sua carreira. A vitória também eliminou das Finais ATP seu adversário, o italiano Lorenzo Musetti.

Trata de mais um marco na reta final da carreira de Dojokovic, vencedor de 24 títulos de Grand Slam.

Com a vitória deste sábado, ele somou sua segunda conquista em 2025, após o triunfo em Genebra. Foi ainda seu primeiro troféu em quadras duras desde as Finais ATP de 2023, o que rompeu o empate com Roger Federer como o jogador com mais títulos nesse tipo de superfície, rápida.

HISTORY MAKER 1⃣0⃣1⃣@DjokerNole becomes the oldest ATP champion at 38 years and 5 months! 🙌#HellenicChampionship pic.twitter.com/9F2RTtZq47 — ATP Tour (@atptour) November 8, 2025

Djokovic se tornou o terceiro jogador com mais títulos na história, atrás apenas de Roger Federer, que encerrou a carreira com 103, e do norte-americano Jimmy Connors, que somou 109.

Jogador mais velho a vencer torneio do circuito

Ele é o jogador mais velho a vencer um torneio do circuito desde Ken Rosewall, que triunfou aos 43 anos em Hong Kong, em 1977, e o primeiro a alcançar tal feito na era ATP (desde 1990).

Djokovic precisou de três horas para assegurar sua nona vitória em dez confrontos contra o italiano, que teve um início impressionante, mas caiu diante da melhora do sérvio.

Musetti precisava da vitória em Atenas — um novo evento no calendário que agora substitui o torneio de Belgrado — para subir ao oitavo lugar do ranking da ATP e garantir uma vaga nas Finais ATP, que começam na segunda-feira. Mas não conseguiu.

O vice-campeonato não foi suficiente para desbancar o canadense Felix Auger-Aliassime, que participará do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada — Djokovic, sete vezes campeão, também está garantido.

Bom começo de Musettim

Musetti começou em altíssimo nível, próximo da perfeição, mas não conseguiu manter o desempenho e foi gradualmente superado pelo sérvio, que adicionou mais um troféu à sua coleção. O torneio, agora realizado em Atenas, é dirigido por seu irmão, Djordje Djokovic.

O duelo foi decidido no set final, quando o jogador de Belgrado, de 38 anos, conseguiu uma quebra no terceiro game, abrindo 3-1. Musetti devolveu a quebra e parecia de volta ao jogo, mas Djokovic quebrou novamente, criando outro desequilíbrio. Sacando em 5-4 para vencer, perdeu o serviço.

Musetti resistiu até o fim, mas houve mais uma quebra. Djokovic fez 6-5 e sacou para fechar. Não vacilou e garantiu a vitória.

Com Agência EFE