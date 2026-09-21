CNN, MS NOW e Politico vão processar governo Trump após banimento da Casa Branca

CNN, MS NOW e Politico anunciaram nesta segunda-feira, 21, que vão processar o governo de Donald Trump para recuperar o acesso de seus jornalistas às dependências da Casa Branca, de acordo com a Bloomberg. A decisão ocorre dois dias depois de repórteres dos três veículos serem impedidos de entrar no complexo presidencial, após Trump anunciar o banimento em uma publicação no Truth Social.

Na sexta-feira, 18, o presidente escreveu na rede social Truth que estava proibindo, “com efeito imediato”, a presença de CNN, MS NOW e Politico na Casa Branca. Trump atribuiu a decisão ao que classificou como cobertura falsa e desfavorável ao governo e afirmou que outros veículos poderiam ser incluídos posteriormente.

A justificativa voltou a ser apresentada pelo presidente horas depois, em uma conversa com jornalistas no Salão Oval. Questionado sobre como conciliaria a medida com a Primeira Emenda, Trump respondeu: “Porque eles são fake news.” Em seguida, afirmou que não havia um episódio específico que tivesse motivado a decisão, mas um conjunto de reportagens dos dois anos anteriores que, segundo ele, seriam deliberadamente negativas.

A medida começou a ser aplicada no sábado, 19. Jornalistas de CNN, MS NOW e Politico foram barrados ao chegar ao complexo da Casa Branca, e seus crachás foram confiscados. A CNN informou que sua repórter Betsy Klein teve o passe de imprensa tomado por um agente do Serviço Secreto.

Veículos contestam decisão na Justiça

Na segunda-feira, as três empresas anunciaram conjuntamente que pretendiam recorrer ao Judiciário. Em comunicado, afirmaram que haviam notificado o governo de que entrariam com a ação para defender seus direitos previstos na Primeira Emenda e o princípio de que “o governo não decide o que a imprensa noticia ou publica”.

As organizações afirmam ainda que suas credenciais foram revogadas “sem aviso ou processo” porque a Casa Branca discordou de suas reportagens. A queixa preparada pelos veículos sustenta que a Constituição não permite que o governo retire os direitos da imprensa por causa do conteúdo de sua cobertura.

O pedido é para que a Justiça restabeleça o acesso dos jornalistas à Casa Branca enquanto o processo estiver em andamento. Os veículos também pretendem solicitar uma medida de emergência para acelerar a retomada das credenciais.

CNN perdeu função de cobertura presidencial

O banimento teve impacto imediato sobre a cobertura oficial do presidente. Nesta segunda-feira, a CNN foi retirada da função que exerceria no sistema de revezamento das emissoras que acompanham Trump durante viagens e em eventos com espaço limitado para jornalistas.

A emissora estava escalada para acompanhar o presidente em sua viagem a Nova York nesta segunda-feira, mas foi retirada da programação depois da revogação de suas credenciais.

O sistema de revezamento, conhecido como White House TV pool, reúne cinco grandes redes americanas que se alternam na cobertura presidencial em situações nas quais todo o corpo de imprensa não consegue acompanhar o presidente. A exclusão da CNN levantou dúvidas sobre como a escala seria reorganizada.

Trump diz que outros veículos podem ser banidos

Na publicação que anunciou a medida, Trump afirmou que “outros veículos de Fake News” também poderiam ser banidos. Em outra fala na Casa Branca, o presidente voltou a defender a possibilidade de restringir o acesso de organizações que, segundo sua avaliação, publicam informações falsas ou produzem cobertura excessivamente negativa.

Em uma publicação no Truth Social nesta segunda-feira, Trump afirmou que sua administração não estaria promovendo um ataque à imprensa livre. Segundo ele, a medida seria direcionada ao que chama de “FAKE NEWS”, que classificou como uma ameaça à segurança nacional.

A decisão é contestada pelos três veículos, que sustentam que a retirada das credenciais por causa do conteúdo jornalístico viola a Primeira Emenda. A White House Correspondents’ Association também afirmou, em comunicado, que a revogação do acesso “viola a Primeira Emenda”.

Até a manhã desta segunda-feira, a Casa Branca não havia respondido aos pedidos de comentário sobre a ação planejada.