Fifa define data e local do sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027

O caminho das seleções para a Copa do Mundo Feminina de 2027 começará a ser desenhado em breve. A Fifa confirmou que o sorteio da competição será realizado no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. O evento definirá a composição dos grupos e dará às equipes uma visão mais clara da trajetória que terão pela frente no Mundial.

A escolha do local não foi por acaso. Segundo a entidade, o MAM representa a proposta de aproximar o torneio da ideia de futebol-arte, associando a criatividade presente dentro de campo à produção artística brasileira. Representantes das seleções classificadas e das equipes que ainda estarão na disputa por uma vaga devem participar da cerimônia.

Por que o sorteio será no MAM?

A Fifa pretende transformar o evento em uma celebração que vá além da definição dos grupos. A entidade relacionou o futebol à expressão artística e destacou a criatividade como um dos elementos que aproximam o esporte da identidade cultural brasileira.

Durante uma visita ao museu, Jill Ellis, diretora-geral de Futebol da Fifa, destacou a escolha do espaço para a cerimônia. "Não há lugar melhor."

A expectativa é de que mais de mil pessoas participem do sorteio, entre integrantes das delegações, jornalistas, parceiros comerciais e autoridades locais. O horário da cerimônia ainda não foi divulgado e deverá ser confirmado pela Fifa mais próximo da data.

Brasil já sabe onde jogará na fase de grupos

Embora os grupos só sejam definidos em dezembro, a seleção brasileira já tem as cidades determinadas para seus compromissos na primeira fase.

O Brasil será responsável pela abertura da Copa do Mundo Feminina de 2027, no dia 24 de junho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, a equipe terá compromissos em São Paulo, em 29 de junho, e em Brasília, no dia 4 de julho.

A ordem das partidas já está estabelecida, mas os adversários só serão conhecidos após a definição dos grupos.

A edição de 2027 será histórica por levar o Mundial feminino pela primeira vez à América do Sul. O Brasil será o país-sede e receberá partidas em oito cidades.

Mundial terá 32 seleções

A Copa do Mundo Feminina de 2027 contará novamente com 32 participantes, que disputarão um total de 64 partidas entre 24 de junho e 25 de julho.

A competição terá oito cidades-sede espalhadas pelo Brasil e deve mobilizar um grande público. Segundo a Fifa, mais de 800 mil pessoas já demonstraram interesse em adquirir ingressos para o torneio.

O interesse também aparece na organização fora dos estádios. Mais de 95 mil pessoas já manifestaram interesse em trabalhar como voluntárias durante a competição.

Repescagem definirá as últimas vagas

O sorteio ocorrerá antes de todas as participantes estarem definidas. Isso porque a disputa pelas últimas vagas para o Mundial continuará até 2027.

A fase preliminar da repescagem está prevista para acontecer entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026, com a sede ainda pendente de definição.

Já a etapa final será realizada entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Os confrontos serão responsáveis por determinar as três últimas seleções classificadas para a Copa do Mundo.

Calendário será atualizado após o sorteio

Com os grupos definidos, a Fifa deverá divulgar uma nova versão do calendário da competição, detalhando datas, horários e a distribuição dos confrontos entre as cidades-sede.

Assim, o sorteio de 11 de dezembro não servirá apenas para determinar quem enfrentará quem na primeira fase. O evento também será o ponto de partida para conhecer o caminho das principais seleções até a decisão do Mundial.

Com o Maracanã reservado para a abertura e a final marcada para o encerramento da competição em julho, o Brasil se prepara para receber uma edição inédita da Copa do Mundo Feminina, agora com o futebol-arte como parte do cenário desde o primeiro capítulo.