Esporte

Copa do Mundo Feminina 2027: quais seleções já estão classificadas após Data Fifa?

Brasil será sede, e 23 vagas ainda estão em disputa nas eliminatórias

Seleção Brasileira: seleções avançam nas eliminatórias da Copa do Mundo feminina e definem primeiros classificados (VCG/VCG/Getty Images)

Seleção Brasileira: seleções avançam nas eliminatórias da Copa do Mundo feminina e definem primeiros classificados (VCG/VCG/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 06h31.

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, avançou nas eliminatórias após a última Data Fifa e já tem parte das seleções definidas para o torneio.

Até o momento, nove equipes estão garantidas — incluindo o país-sede — enquanto outras vagas seguem em disputa nos diferentes continentes.

Seleções já classificadas

Além do Brasil, que tem vaga automática como anfitrião, já estão confirmadas:

  • Austrália
  • China
  • Coreia do Sul
  • Coreia do Norte
  • Japão
  • Filipinas
  • Nova Zelândia

Ao todo, são oito seleções classificadas via eliminatórias, além do Brasil, somando nove das 32 vagas disponíveis.

Como estão as eliminatórias

América do Sul (Conmebol)

A disputa segue aberta. Argentina e Colômbia lideram e aparecem como principais candidatas à classificação direta. Ambas já garantiram, no mínimo, presença na repescagem. Venezuela e Chile ainda brigam pelas primeiras posições.

Europa (UEFA)

Os líderes dos grupos da Liga A garantem vaga direta. As demais classificações serão definidas em um mata-mata com 32 seleções entre outubro e dezembro.

América do Norte e Central (Concacaf)

A fase preliminar terminou, e seis seleções avançaram para o torneio principal. Os semifinalistas garantem vaga direta na Copa.

África (CAF)

As vagas serão decididas na Copa Africana de Nações feminina. As quatro semifinalistas se classificam diretamente, enquanto outras duas seleções ainda terão chance via repescagem.

Ásia e Oceania

As duas regiões já definiram seus classificados. A Nova Zelândia foi a última a garantir vaga.

Quantas vagas ainda restam

A Copa terá 32 seleções. Com nove já garantidas, ainda restam 23 vagas abertas, que serão preenchidas ao longo das eliminatórias.

Quando será a Copa

O torneio será disputado entre junho e julho de 2027, em cidades brasileiras.

Acompanhe tudo sobre:Copa do Mundo FemininaFutebol

Mais de Esporte

Jogos de hoje, quinta, 23: onde assistir ao vivo e horários

Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?

Athletico-PR x Atlético-GO: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil?

O segredo de Ronaldinho Gaúcho: por que jogador dá passe olhando para o outro lado?

Mais na Exame

Pop

'Cangaço Novo': o que se sabe sobre a 2ª temporada da série do Prime Vídeo

Infraestrutura

Empresa de engenharia aposta em equipes globais contra falta de mão de obra

Ciência

A ciência revela o que realmente aproxima cães e tutores

Esporte

Quais seleções ainda podem se classificar para a Copa do Mundo Feninina 2027?