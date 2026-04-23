Copa do Mundo Feminina 2027: quais seleções já estão classificadas após Data Fifa?

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, avançou nas eliminatórias após a última Data Fifa e já tem parte das seleções definidas para o torneio.

Até o momento, nove equipes estão garantidas — incluindo o país-sede — enquanto outras vagas seguem em disputa nos diferentes continentes.

Seleções já classificadas

Além do Brasil, que tem vaga automática como anfitrião, já estão confirmadas:

Austrália

China

Coreia do Sul

Coreia do Norte

Japão

Filipinas

Nova Zelândia

Ao todo, são oito seleções classificadas via eliminatórias, além do Brasil, somando nove das 32 vagas disponíveis.

Como estão as eliminatórias

América do Sul (Conmebol)

A disputa segue aberta. Argentina e Colômbia lideram e aparecem como principais candidatas à classificação direta. Ambas já garantiram, no mínimo, presença na repescagem. Venezuela e Chile ainda brigam pelas primeiras posições.

Europa (UEFA)

Os líderes dos grupos da Liga A garantem vaga direta. As demais classificações serão definidas em um mata-mata com 32 seleções entre outubro e dezembro.

América do Norte e Central (Concacaf)

A fase preliminar terminou, e seis seleções avançaram para o torneio principal. Os semifinalistas garantem vaga direta na Copa.

África (CAF)

As vagas serão decididas na Copa Africana de Nações feminina. As quatro semifinalistas se classificam diretamente, enquanto outras duas seleções ainda terão chance via repescagem.

Ásia e Oceania

As duas regiões já definiram seus classificados. A Nova Zelândia foi a última a garantir vaga.

Quantas vagas ainda restam

A Copa terá 32 seleções. Com nove já garantidas, ainda restam 23 vagas abertas, que serão preenchidas ao longo das eliminatórias.

Quando será a Copa

O torneio será disputado entre junho e julho de 2027, em cidades brasileiras.