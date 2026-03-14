Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem quatro seleções confirmadas; veja quais

A Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, que será disputada no Brasil, já tem quatro seleções garantidas no torneio. Neste sábado, 14, China e Coreia do Sul asseguraram vaga ao avançarem para as semifinais da Copa da Ásia Feminina da AFC, fase que concede classificação direta para o Mundial.

Classificação na Copa da Ásia

A China confirmou presença entre as quatro melhores da competição continental após vencer Taiwan por 2 a 0 na prorrogação. Com o resultado, a equipe garantiu vaga tanto na semifinal do torneio quanto na Copa do Mundo de 2027.

A Coreia do Sul também avançou às semifinais da Copa da Ásia Feminina e, com isso, assegurou um lugar no próximo Mundial.

Seleções já classificadas

Com as definições deste sábado, China e Coreia do Sul se juntam à Austrália, que também alcançou as semifinais da competição asiática, e ao Brasil, que já estava classificado por ser o país-sede do torneio.

A edição de 2027 marcará a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. Nos próximos meses, novas seleções devem garantir vaga na competição por meio dos torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais.