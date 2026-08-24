Como Allan tem tudo para ser a terceira maior venda da história do Palmeiras

O Palmeiras encaminhou nesta segunda-feira, 24, a venda de Allan ao Manchester City. Depois de resistir às primeiras investidas dos ingleses, o clube paulista conseguiu chegar ao valor de 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões, que considerava necessário para liberar o atacante.

A operação prevê 37,5 milhões de euros fixos, além de outros 2,5 milhões em bônus por metas. Os clubes ainda discutem os detalhes da bonificação, mas houve avanço significativo nas primeiras horas desta segunda-feira. A expectativa é de que o negócio seja concluído em breve, segundo O Globo.

Allan deverá assinar um contrato de seis anos com o Manchester City. A negociação entre os clubes tem participação do empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, responsável pela carreira do jogador.

City aumenta oferta após resistência do Palmeiras

O Manchester City iniciou as conversas oferecendo 35 milhões de euros fixos pelo atacante. O Palmeiras, porém, manteve sua posição e não aceitou reduzir a pedida de 40 milhões de euros.

Depois de elevar a proposta, o clube inglês chegou ao valor desejado pelo Verdão. A diretoria palmeirense já considerava uma possível venda de Allan importante para o planejamento financeiro da temporada, principalmente diante dos investimentos realizados na contratação de outros jogadores, segundo O Globo.

A negociação também foi facilitada pelo fato de o City ter identificado Allan como o substituto de outro brasileiro.

Allan chega para ocupar espaço deixado por Savinho

O atacante foi escolhido pelo Manchester City para preencher a vaga deixada por Savinho, negociado recentemente com o Tottenham por 100 milhões de euros.

A saída do brasileiro abriu espaço no elenco de Enzo Maresca, e Allan passou a ser visto como uma alternativa para o setor ofensivo, de acordo com O Globo.

Aos 22 anos, o jogador chamou atenção pelo desempenho no Palmeiras e pela capacidade de atuar em diferentes funções no ataque. Nesta temporada, soma seis gols e seis assistências em 42 partidas pelo clube.

O momento também é especial para o Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro e está nas quartas de final da Libertadores.

Allan pode ficar fora de jogo decisivo

Allan participou normalmente da vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, o atacante se reapresentou no centro de treinamento e realizou atividades regenerativas com os demais jogadores.

Com a negociação em estágio avançado, porém, a tendência é que ele não seja relacionado para o confronto contra o Santos, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A possível ausência ocorre justamente em um momento importante da temporada alviverde, que disputa três competições e tem Allan como titular.

Nos bastidores, a comissão técnica do time profissional e os responsáveis pelas categorias de base já trabalhavam com a possibilidade de perder o atacante. A saída provoca sentimentos distintos no clube: a frustração pela perda de uma peça importante e, ao mesmo tempo, o orgulho por mais um jogador formado no Palmeiras despertar o interesse de um gigante europeu, segundo informações do O Globo.

Terceira maior venda da história do Palmeiras

Se os valores forem confirmados nos termos atuais, Allan ocupará o terceiro lugar no ranking das maiores vendas da história do Palmeiras.

A lista é liderada por Estêvão, negociado com o Chelsea por 61,5 milhões de euros em 2025. Endrick aparece em segundo, com 60 milhões de euros na transferência para o Real Madrid em 2024.

Allan ficará à frente de outros dois jogadores que também foram contratados pelo Manchester City: Vitor Reis, vendido por 35 milhões de euros em 2025, e Gabriel Jesus, que deixou o Palmeiras rumo ao clube inglês por 32 milhões de euros em 2016.

Maiores vendas do Palmeiras