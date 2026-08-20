Quando será o sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina? Veja a provável data

A Fifa divulgou nesta quinta-feira, 20, o calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede, enquanto o sorteio dos grupos tem previsão de ocorrer em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro. A entidade, porém, ainda não confirmou oficialmente a data da cerimônia.

O Rio de Janeiro deve receber o sorteio e terá participação no início e no encerramento do torneio. O Maracanã será palco da partida de abertura, em 24 de junho de 2027, e da final, em 25 de julho. A definição pendente envolve a confirmação da data e do local que receberá o sorteio na cidade.

A cerimônia precisará ocorrer depois de 5 de dezembro, data prevista para o encerramento das duas últimas eliminatórias continentais, na Europa e nas Américas do Norte e Central. Das 32 seleções que participarão da competição, 29 estarão conhecidas em dezembro.

As três vagas restantes serão definidas na etapa final da repescagem mundial, prevista para ocorrer entre fevereiro e março de 2027. Por esse motivo, o sorteio poderá definir os oito grupos antes que todas as seleções participantes sejam conhecidas.

Os horários das partidas serão anunciados pela Fifa depois da definição dos grupos. A entidade deve adotar um modus operandi, expressão em latim usada para indicar um modo de operação, semelhante ao utilizado nas duas últimas edições da Copa do Mundo masculina. A programação levará em conta os fusos horários das seleções e a transmissão das partidas pelos detentores dos direitos de exibição.

Brasil terá jogos da Copa em oito cidades

A Copa do Mundo Feminina de 2027 terá partidas em oito cidades brasileiras. Além do Rio de Janeiro, o torneio passará por São Paulo, na Neo Química Arena; Brasília, no Mané Garrincha; Porto Alegre, no Beira-Rio; Belo Horizonte, no Mineirão; Salvador, na Fonte Nova; Recife, na Arena de Pernambuco; e Fortaleza, no Castelão.

A seleção brasileira disputará seus três jogos da primeira fase no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. A distribuição coloca a equipe anfitriã em três das cidades escolhidas para receber a competição.

A venda de ingressos ainda não tem data anunciada. Em edições anteriores, a Fifa iniciou a comercialização antes do sorteio dos grupos. Na Copa do Mundo Feminina de 2023, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, os primeiros bilhetes foram disponibilizados em outubro de 2022. Os valores para a edição brasileira ainda estão em discussão.

Até o momento, 18 países garantiram participação no Mundial de 2027. Estão classificados Brasil, Argentina, Colômbia, Alemanha, Espanha, França, Dinamarca, Argélia, Camarões, Marrocos, Malawi, Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas, Japão e Nova Zelândia. As demais vagas serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial.