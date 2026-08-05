CBF confirma pausa no futebol brasileiro durante a Copa do Mundo Feminina de 2027

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o calendário nacional será interrompido durante a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A paralisação abrangerá tanto as competições masculinas quanto as femininas e está prevista para o período entre 24 de junho e 25 de julho.

A medida ocorre porque diversos estádios utilizados no Campeonato Brasileiro serão destinados à organização do torneio. Como determina o planejamento da Fifa, as arenas precisam ser entregues com antecedência para receber os preparativos da competição.

O Mundial reunirá 32 seleções e contará com 64 partidas. Ao todo, oito cidades brasileiras foram escolhidas para sediar os jogos: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. As sedes foram definidas entre 12 candidaturas apresentadas.

CBF ainda prepara calendário de 2027

Apesar de confirmar a interrupção das competições, a CBF ainda trabalha na elaboração do calendário da temporada de 2027. A entidade não detalhou como ficará a distribuição das demais competições ao longo do ano, nem quais datas serão ajustadas para acomodar o período de paralisação.

Como parte da preparação para o torneio, os estádios selecionados ficarão sob responsabilidade da Fifa semanas antes do início da competição, o que impede sua utilização pelos clubes durante esse período.

FIFA espera recorde de público

Durante o painel "A Copa do Mundo de 2027 já começou", realizado na Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro, representantes da FIFA também comentaram a expectativa para o torneio.

A meta da Fifa é superar o público registrado na edição de 2023, que ultrapassou a marca de 2 milhões de torcedores e teve média superior a 33 mil espectadores por partida.

Segundo a entidade, mais de 730 mil pessoas se cadastraram para receber informações sobre a venda de ingressos, sendo metade dos registros feita por brasileiros e a outra metade por torcedores estrangeiros. Entre os países com maior procura estão México, Estados Unidos, Argentina e Colômbia.