O destino mais popular do mundo para quem busca bem-estar em 2026

Nas Filipinas, aulas de ioga ao amanhecer dividem espaço com trilhas de surf e sessões de meditação em ilhas cercadas por falésias de calcário. É esse tipo de cenário que vem puxando a maior alta de procura por retiros de bem-estar do mundo, segundo o relatório The State of Retreats, divulgado pela plataforma de reservas BookRetreats.com. O levantamento cruza dados de busca e reserva do próprio site com uma pesquisa feita com 1.040 viajantes americanos.

O apetite por esse tipo de viagem cresceu de forma consistente. 64% dos viajantes dos Estados Unidos já têm um retiro planejado para os próximos meses. Descanso e relaxamento seguem como o motivo mais citado, com 62% das respostas, mas a saúde mental já aparece em 37% e a recuperação de burnout em 35%. Reconectar-se com a natureza motiva 25% dos entrevistados. O perfil de quem procura esse tipo de experiência também mudou: a geração X lidera em volume de reservas, mas a geração Z é a que mais cresce, com boa parte buscando o primeiro retiro da vida.

As Filipinas na ponta da lista

A procura por retiros no arquipélago filipino subiu 323% na comparação anual, o maior salto entre todos os destinos mapeados pelo relatório. A combinação de praias remotas, floresta tropical e opções que vão do surf ao silêncio total explica parte do interesse. Em Palawan, retiros em regime totalmente off-grid, sem internet e sem sinal de celular, prometem um desligamento real do viajante. Em Bohol, o cenário são florestas de altitude com práticas de Qigong e banho de floresta. No site da BookRetreats, um retiro de sete dias em Catanduanes custa a partir de US$ 1.801, o equivalente a R$ 9.275, considerando a cotação atual do dólar.

A Austrália aparece logo atrás, com alta de 255% nas buscas, superando até a Indonésia, que caiu para a 11ª posição depois de anos como sinônimo de retiro de bem-estar. O país australiano tem hoje mais de 4.700 experiências de bem-estar cadastradas, misturando trilhas, praia e programas voltados a movimento e mindfulness ao ar livre.

A Europa aposta no extremo

O Parlamento húngaro à beira do Danúbio, em Budapeste. O país aparece em terceiro lugar entre os destinos que mais crescem em busca de retiros de bem-estar (Pexels)

A Hungria fecha o top três com um conceito batizado pelo relatório de contrast dosing, a alternância entre calor e frio em ambientes abertos. Banhos termais húngaros, rios glaciais em altitude e saunas seguidas de imersão em água gelada entram nessa categoria, que também aparece na Suíça, onde o cenário alpino reforça a proposta. Na Holanda, a busca cresce por experiências mais introspectivas, dos retiros de silêncio às sessões guiadas com uso terapêutico de psicodélicos. Já na Alemanha, o banho de floresta e o ritual de sauna Aufguss, que combina calor, vapor e óleos essenciais, sustentam a quinta posição no ranking.

Outros destinos aparecem por motivos específico, como o Vietnã, que se destaca pelo custo mais baixo entre os retiros pesquisados. A Romênia atrai quem busca desconexão total, com estadias remotas voltadas à observação do céu noturno, tendência chamada de celestial bathing. Sri Lanka e Bali seguem relevantes pela tradição em práticas contemplativas, enquanto a Itália lidera o crescimento de retiros culinários, nos quais a cozinha local substitui o roteiro turístico convencional.