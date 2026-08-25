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Google lança Gemini Enterprise para escritórios de advocacia

Ferramenta se integra a plataformas como Thomson Reuters, Harvey e LexisNexis e conta com bancas como Weil Gotshal e Freshfields entre as parceiras

Gemini: IA do Google ganha função para área jurídica

Gemini: IA do Google ganha função para área jurídica

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12h01.

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O Google ampliou nesta terça-feira, 25, sua plataforma de inteligência artificial (IA) corporativa Gemini Enterprise com um conjunto de ferramentas voltado especificamente a escritórios de advocacia e advogados, acirrando a disputa entre empresas de tecnologia pelo apetite crescente do setor jurídico por IA.

O novo produto, batizado de Gemini Enterprise for Legal, deve ajudar bancas a usar IA tanto em tarefas rotineiras quanto em fluxos de trabalho jurídicos mais complexos, liberando advogados para se concentrar em serviços de maior valor agregado, segundo a empresa — mantendo, segundo o Google, a segurança e a confidencialidade dos dados dos clientes.

O novo plug-in do Gemini Enterprise inclui integração com softwares e plataformas de dados voltados ao setor jurídico — entre eles produtos da Thomson Reuters, da Harvey e da LexisNexis — além de um conjunto de agentes de IA que, segundo o Google, conseguem lidar com funções jurídicas e administrativas especializadas sem necessidade de supervisão humana significativa.

Segundo Amrita Mehrok, diretora de produto do Google Cloud, a nova oferta foi pensada para ser flexível, permitindo que cada escritório escolha entre diferentes modelos de IA já embutidos na plataforma.

Grandes bancas já colaboram no desenvolvimento

O Google afirma que escritórios como Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields e Williams & Connolly integram um grupo que já colabora com a empresa no desenvolvimento do Gemini Enterprise for Legal.

A Alphabet, controladora do Google, lançou o Gemini Enterprise para clientes corporativos em outubro do ano passado, na tentativa de atrair mais empresas para seus produtos de IA — hoje o Google Cloud é um dos negócios que mais crescem dentro do grupo.

Alguns dos maiores escritórios de advocacia do mundo já formaram parcerias estratégicas com fornecedores de IA e, em alguns casos, chegaram a desenvolver plataformas próprias.

Concorrentes como a Anthropic também já expandiram sua presença no setor jurídico, tornando a disputa por esse mercado uma das mais acirradas do momento entre grandes provedores de IA.

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