Calendário da Premier League: veja os jogos da semana, horários e onde assistir

A segunda rodada da Premier League 2026/27 começa nesta sexta-feira, 28, e terá jogos espalhados até segunda-feira, 31. Ao todo, serão dez partidas pelo Campeonato Inglês, com os principais clubes da competição novamente em campo.

O primeiro compromisso da rodada será entre Crystal Palace e Manchester City, na sexta-feira. No sábado, Liverpool, Tottenham e Chelsea entram em ação, enquanto o domingo terá quatro partidas. A rodada será encerrada na segunda-feira, com o confronto entre Aston Villa e Arsenal.

Crystal Palace x Manchester City

A rodada começa na sexta-feira, 28 de agosto, com Crystal Palace x Manchester City. A partida será disputada no Selhurst Park, às 16h.

O City chega ao confronto depois de uma vitória dramática por 2 a 1 sobre o Bournemouth na estreia da competição. O time de Enzo Maresca precisou buscar a virada nos minutos finais.

Liverpool x Nottingham Forest

No sábado, 29 de agosto, o Liverpool recebe o Nottingham Forest em Anfield. A bola rola às 8h30, em uma das primeiras partidas do dia.

O confronto marca o primeiro jogo do Liverpool em casa nesta temporada da Premier League. A partida também coloca frente a frente duas equipes que buscam começar a campanha com força.

Coventry City x Hull City

Também no sábado, às 11h, Coventry City e Hull City se enfrentam. As duas equipes fazem parte da nova temporada da elite inglesa e entram em campo em busca de pontos importantes logo no início do campeonato.

Bournemouth x Everton

No mesmo horário, Bournemouth x Everton também entram em campo, às 11h. O Bournemouth terá a missão de reagir depois da derrota para o Manchester City na primeira rodada. O Everton, por sua vez, busca somar seus primeiros pontos na competição.

Tottenham x Newcastle

Mais tarde, às 13h30, será a vez de Tottenham e Newcastle se enfrentarem. O duelo fecha a programação de sábado e reúne duas equipes que chegam à segunda rodada com ambições importantes para a temporada.

Chelsea x Brighton

O domingo começa às 10h, com Chelsea x Brighton. A partida será disputada em Stamford Bridge e coloca o Chelsea novamente em campo após o início da campanha. O Brighton também busca pontuar em um confronto importante fora de casa.

Leeds x Brentford

No mesmo horário, Leeds x Brentford também jogam às 10h. O Leeds começou a temporada com expectativas de fazer uma campanha mais tranquila depois de investir no elenco. O Brentford, por sua vez, chega ao duelo depois de uma estreia que chamou atenção.

Sunderland x Fulham

Também às 10h, Sunderland e Fulham entram em campo pela segunda rodada. O confronto completa a faixa de três jogos simultâneos do domingo pela manhã.

Manchester United x Ipswich

Às 12h30, o Manchester United recebe o Ipswich em Old Trafford. O duelo será especialmente importante para o time de Michael Carrick, que busca dar uma resposta depois do início da temporada. O Ipswich, que voltou à elite inglesa, também chega ao confronto em busca de pontos.

Aston Villa x Arsenal

A segunda rodada será encerrada na segunda-feira, 31 de agosto, com Aston Villa x Arsenal. A partida está marcada para as 16h.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que pretendem brigar na parte de cima da tabela e fecha um fim de semana movimentado na Premier League.

Jogos da 2ª rodada da Premier League

28/08 - 16h - Crystal Palace x Manchester City

29/08 - 8h30 - Liverpool x Nottingham Forest

29/08 - 11h - Coventry City x Hull City

29/08 - 11h - Bournemouth x Everton

29/08 - 13h30 - Tottenham x Newcastle

30/08 - 10h - Chelsea x Brighton

30/08 - 10h - Leeds x Brentford

30/08 - 10h - Sunderland x Fulham

30/08 - 12h30 - Manchester United x Ipswich

31/08 - 16h - Aston Villa x Arsenal