Palmeiras renova com Gustavo Gómez até 2030

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira, 24, a renovação do contrato do zagueiro e capitão Gustavo Gómez até 2030. Aos 33 anos, o paraguaio é o jogador com mais títulos na história do clube, com 13 conquistas, incluindo duas Copas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

Gómez chegou ao Palmeiras em 2018, vindo do Milan, e soma 419 partidas pelo clube. Em comunicado, o Palmeiras destacou o zagueiro como símbolo de uma geração vencedora e ídolo da torcida.

“O Palmeiras é o meu lugar no mundo”, afirmou Gómez em uma carta aberta divulgada pelo clube.

Na mensagem, o jogador também destacou a trajetória pela seleção paraguaia. Gómez disputou a Copa do Mundo de 2026, na qual o Paraguai chegou às oitavas de final.

“Me tornei o atleta mais vitorioso da história do maior campeão do Brasil. Tive a honra de ajudar a seleção do meu país a voltar a uma Copa do Mundo depois de 16 anos. São conquistas que levarei comigo para sempre”, declarou.

Em campo, o Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro após 24 rodadas, com 51 pontos, seis a mais que o Flamengo, vice-líder, que tem uma partida a menos.

O próximo compromisso será contra o Santos, nesta quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, no Nubank Parque. O time também está nas quartas de final da Copa Libertadores, quando enfrentará a LDU, do Equador.

Palmeiras encaminha venda de Allan

O Palmeiras encaminhou nesta segunda-feira, 24, a venda de Allan ao Manchester City. Depois de resistir às primeiras investidas dos ingleses, o clube paulista conseguiu chegar ao valor de 40 milhões de euros, cerca de R$ 240 milhões, que considerava necessário para liberar o atacante.

A operação prevê 37,5 milhões de euros fixos, além de outros 2,5 milhões em bônus por metas. Os clubes ainda discutem os detalhes da bonificação, mas houve avanço significativo nas primeiras horas desta segunda-feira. A expectativa é de que o negócio seja concluído em breve, segundo O Globo.

Allan deverá assinar um contrato de seis anos com o Manchester City. A negociação entre os clubes tem participação do empresário Paulo Pitombeira, da Talents Sports, responsável pela carreira do jogador.