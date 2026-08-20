Fifa define confrontos da repescagem que dará últimas vagas para a Copa Feminina de 2027

A Fifa definiu nesta quinta-feira os primeiros confrontos da repescagem intercontinental que vai distribuir as três últimas vagas para a Copa do Mundo feminina de 2027, a ser realizada no Brasil. Ao todo, seis seleções disputarão a fase inicial dos playoffs, enquanto outras quatro equipes entrarão diretamente na etapa decisiva.

O Mundial terá 32 participantes, mesmo formato adotado em 2023. Das 14 vagas que ainda não foram preenchidas, sete serão destinadas às Eliminatórias da Europa e quatro às classificatórias da Concacaf. As três restantes serão conhecidas por meio da repescagem intercontinental.

A primeira fase dos playoffs será disputada entre 24 de novembro e 5 de dezembro de 2026. Taiwan, Uzbequistão, África do Sul, Gana, Equador e Papua-Nova Guiné foram divididos em três potes com base no ranking da Fifa.

Cada seleção fará três partidas, sempre diante de adversários de outros potes. Ao fim da disputa, as duas melhores campanhas avançarão para a fase final.

Os confrontos sorteados pela Fifa ficaram assim:

Uzbequistão x Papua-Nova Guiné

Taiwan x África do Sul

Gana x Equador

Uzbequistão x Gana

África do Sul x Equador

Papua-Nova Guiné x Taiwan

África do Sul x Uzbequistão

Papua-Nova Guiné x Gana

Taiwan x Equador

Quatro seleções já aguardam a fase decisiva

A segunda etapa da repescagem está marcada para acontecer entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027. Além das duas equipes que avançarem na fase preliminar, quatro seleções começarão a disputa diretamente nessa fase: Venezuela, duas representantes da Concacaf e uma da Uefa.

Os seis times serão divididos em confrontos diretos, e as três seleções vencedoras ficarão com as últimas vagas disponíveis para a Copa do Mundo.

A definição completa das 32 participantes do Mundial feminino acontecerá apenas em 2027. O torneio será realizado no Brasil e terá abertura e final no Maracanã, no Rio de Janeiro.