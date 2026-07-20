Copa do Mundo Feminina 2027: veja seleções classificadas e como estão as Eliminatórias

Repórter
Publicado em 20 de julho de 2026 às 16h58.
Com o fim da Copa do Mundo de 2026, o calendário do futebol internacional se volta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. O torneio reunirá 32 seleções, e a decisão está prevista para ocorrer no Maracanã.
Até o momento, 14 países já asseguraram presença na competição. O Brasil tem vaga garantida por ser o anfitrião. Pelas eliminatórias continentais, também se classificaram Espanha, atual campeã mundial, Alemanha, França e Dinamarca, pela Europa; Argentina e Colômbia, pela América do Sul; Nova Zelândia, pela Oceania; e Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão, por meio da Confederação Asiática de Futebol (AFC).Das 32 vagas disponíveis na Copa do Mundo Feminina de 2027, 14 já têm seus respectivos países definidos, enquanto as demais serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial.
Na Europa, a fase principal das Eliminatórias da Uefa chegou ao fim, mas 32 seleções seguem na disputa. A segunda etapa definirá outras sete vagas diretas para o Mundial e uma representante europeia na repescagem mundial.
Entre as equipes que participarão dos playoffs, mata-matas que definem a classificação, estão seleções com títulos continentais e mundiais. A Inglaterra chega como bicampeã europeia, após os títulos de 2022 e 2025, e foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2023. A Holanda conquistou a Euro Feminina em 2017 e terminou o Mundial de 2019 na segunda colocação. Já a Noruega venceu a Copa do Mundo de 1995 e soma dois títulos europeus, obtidos em 1987 e 1993.
Na África, a definição das representantes ocorrerá por meio da Copa Africana de Nações, programada para acontecer entre 26 de julho e 16 de agosto, no Marrocos. A competição distribuirá quatro vagas diretas para a Copa do Mundo e outras duas para a repescagem continental.
Na região da Concacaf, que reúne seleções da América do Norte, América Central e Caribe, os classificados serão conhecidos apenas no fim do ano. As quatro equipes vencedoras das quartas de final da Concacaf W Championship, marcadas para os dias 27 e 28 de novembro, garantirão presença direta no Mundial.
As quatro seleções derrotadas nessa etapa terão uma nova oportunidade em dezembro, quando disputarão um playoff que dará acesso à repescagem mundial.
Tetracampeã mundial, a seleção dos Estados Unidos enfrentará El Salvador. A Jamaica, que eliminou o Brasil na Copa de 2023, terá a Costa Rica como adversária. O Canadá enfrentará o Panamá. Já o Haiti, comandado pela sueca Pia Sundhage, ex-treinadora da seleção brasileira, disputará uma vaga contra o México.
Na América do Sul, Argentina e Colômbia conquistaram a classificação direta para o torneio. Venezuela e Equador, por sua vez, seguirão na disputa por meio da repescagem mundial.
A repescagem reunirá dez seleções das seis confederações e definirá as três últimas participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027. A primeira etapa está prevista para dezembro. As vagas restantes serão preenchidas na fase decisiva, marcada para fevereiro de 2027.
Ásia e Oceania já encerraram seus respectivos processos continentais. Entre as seleções asiáticas, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão conquistaram classificação direta. Uzbequistão e Taiwan ainda terão a possibilidade de chegar ao torneio por meio da repescagem mundial.
Pela Oceania, a Nova Zelândia garantiu presença direta na Copa do Mundo. Papua Nova Guiné será a representante da região na repescagem, que completará a lista de participantes do Mundial disputado no Brasil.