Copa do Mundo Feminina 2027: veja seleções classificadas e como estão as Eliminatórias

Com o fim da Copa do Mundo de 2026, o calendário do futebol internacional se volta para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. O torneio reunirá 32 seleções, e a decisão está prevista para ocorrer no Maracanã.

Até o momento, 14 países já asseguraram presença na competição. O Brasil tem vaga garantida por ser o anfitrião. Pelas eliminatórias continentais, também se classificaram Espanha, atual campeã mundial, Alemanha, França e Dinamarca, pela Europa; Argentina e Colômbia, pela América do Sul; Nova Zelândia, pela Oceania; e Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão, por meio da Confederação Asiática de Futebol (AFC).

Copa do Mundo Feminina de 2027, 14 já têm seus respectivos países definidos, enquanto as demais serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial. Das 32 vagas disponíveis na, 14 já têm seus respectivos países definidos, enquanto as demais serão preenchidas pelas eliminatórias continentais e pela repescagem mundial.

Como estão as Eliminatórias para a Copa de 2027

Na Europa, a fase principal das Eliminatórias da Uefa chegou ao fim, mas 32 seleções seguem na disputa. A segunda etapa definirá outras sete vagas diretas para o Mundial e uma representante europeia na repescagem mundial.

Entre as equipes que participarão dos playoffs, mata-matas que definem a classificação, estão seleções com títulos continentais e mundiais. A Inglaterra chega como bicampeã europeia, após os títulos de 2022 e 2025, e foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2023. A Holanda conquistou a Euro Feminina em 2017 e terminou o Mundial de 2019 na segunda colocação. Já a Noruega venceu a Copa do Mundo de 1995 e soma dois títulos europeus, obtidos em 1987 e 1993.

Na África, a definição das representantes ocorrerá por meio da Copa Africana de Nações, programada para acontecer entre 26 de julho e 16 de agosto, no Marrocos. A competição distribuirá quatro vagas diretas para a Copa do Mundo e outras duas para a repescagem continental.

Na região da Concacaf, que reúne seleções da América do Norte, América Central e Caribe, os classificados serão conhecidos apenas no fim do ano. As quatro equipes vencedoras das quartas de final da Concacaf W Championship, marcadas para os dias 27 e 28 de novembro, garantirão presença direta no Mundial.

As quatro seleções derrotadas nessa etapa terão uma nova oportunidade em dezembro, quando disputarão um playoff que dará acesso à repescagem mundial.

Tetracampeã mundial, a seleção dos Estados Unidos enfrentará El Salvador. A Jamaica, que eliminou o Brasil na Copa de 2023, terá a Costa Rica como adversária. O Canadá enfrentará o Panamá. Já o Haiti, comandado pela sueca Pia Sundhage, ex-treinadora da seleção brasileira, disputará uma vaga contra o México.

Na América do Sul, Argentina e Colômbia conquistaram a classificação direta para o torneio. Venezuela e Equador, por sua vez, seguirão na disputa por meio da repescagem mundial.

A repescagem reunirá dez seleções das seis confederações e definirá as três últimas participantes da Copa do Mundo Feminina de 2027. A primeira etapa está prevista para dezembro. As vagas restantes serão preenchidas na fase decisiva, marcada para fevereiro de 2027.

Ásia e Oceania já encerraram seus respectivos processos continentais. Entre as seleções asiáticas, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas e Japão conquistaram classificação direta. Uzbequistão e Taiwan ainda terão a possibilidade de chegar ao torneio por meio da repescagem mundial.

Pela Oceania, a Nova Zelândia garantiu presença direta na Copa do Mundo. Papua Nova Guiné será a representante da região na repescagem, que completará a lista de participantes do Mundial disputado no Brasil.